Тази домашна бисквитена торта с какао е перфектна за зимните семейни вечери

Зимните семейни вечери стават още по-уютни, когато на масата се появи нещо сладко и с домашен вкус. Бисквитената торта с какао е един от онези десерти, които се приготвят бързо, не изискват печене и носят вкус на детство. Кремът е нежен, бисквитите омекват идеално, а ароматът се разлива из цялата къща. Искате ли да видите как се прави?

За да имаме най-вкусната бисквитена торта - ето какво често забравяме да направим

Необходими продукти

За приготвянето на тази торта ще са ви нужни:

2 пакета обикновени бисквити

1 литър прясно мляко

150 г захар

40 г какао

80 г масло

4 с.л. брашно или 3 с.л. нишесте

1 ванилия

50 г шоколад (по желание, за по-богат вкус)

плодове или ядки за украса

Каква е тайната на най-вкусната торта с бисквити?

Как да приготвите какаовия крем за копринен вкус?

Кремът е сърцето на бисквитената торта и именно той определя колко богата и балансирана ще бъде. В тенджера смесете захарта, какаото и брашното (или нишестето). Добавете малко мляко, колкото да се получи гъста паста, за да няма бучки. След това налейте останалото мляко и загрейте на среден огън, като бъркате постоянно.

Постепенно кремът ще започне да се сгъстява и ще придобие гладка, копринена текстура. Когато достигне нужната плътност, махнете го от котлона и добавете маслото и ванилията. Маслото прави крема по-нежен, а ванилията придава изтънчен аромат. Ако искате десертът да бъде още по-шоколадов, добавете и малко натрошен шоколад, който ще се разтопи напълно в крема.

Най-вкусният и пухкав домашен крем за бисквитена торта

Подготовка на бисквитите за идеална текстура

Бисквитите трябва да омекнат, но не да се разпаднат. Най-добре е да ги потапяте за секунди в хладко мляко. Ако ги държите твърде дълго, тортата ще стане прекалено мека и трудно ще се реже; ако ги оставите сухи, няма да попият достатъчно крем. Може да ароматизирате млякото с малко ванилия или щипка какао за по-наситен вкус. Подготовката трябва да се прави непосредствено преди реденето, за да не започнат бисквитите да се ронят.

Подреждане на тортата стъпка по стъпка

Във форма по избор (квадратна, правоъгълна или кръгла) подредете първия слой бисквити плътно една до друга. Покрийте с топъл крем, като го разнесете равномерно до ръбовете. Следвайте принципа: един ред бисквити – един ред крем.

Как се прави бисквитена торта с нишесте

Обикновено три до четири слоя са достатъчни, но може да направите и повече, ако искате по-висока торта. Важно е кремът да се разпределя добре, за да попиват бисквитите равномерно. Ако желаете, може да добавите тънък слой нарязани банани, орехи или настърган шоколад между пластовете, което ще направи десерта по-богат и интересен.

Как да стегне добре и кога е най-вкусна?

След като подредите тортата, покрийте формата със стреч фолио и охладете в хладилник минимум 4 часа. Най-добре е да престои една нощ – тогава кремът се стяга напълно, ароматите се смесват, а бисквитите омекват до идеалната нежност. На следващия ден тортата се реже лесно, без да се рони, и парчетата изглеждат перфектно оформени. Ако искате по-кремообразна консистенция, може да оставите крема малко по-рядък; ако предпочитате по-плътна торта, сгъстете крема повече.

Не сте опитвали по-вкусна бисквитена торта с маскарпоне

Идеи за сервиране

Тази торта е чудесна за споделяне и се поднася най-добре студена. Може да я украсите с какао, настърган шоколад, смлени орехи или сезонни плодове. Препоръчително е да я поднесете с чаша чай, кафе или топъл шоколад – идеална комбинация за студените вечери. Ако искате празничен вид, добавете малко сметана или няколко нарязани ягоди, ако се намират. Тортата издържа добре и на следващия ден, което я прави подходяща за предварително приготвяне преди семейни събирания.

Само с 3 съставки: Много вкусна бисквитена торта

Домашната бисквитена торта с какао е десерт, който носи уют и сладък комфорт във всяка зимна вечер. Приготвя се лесно, изглежда красиво и съчетава простите вкусове на детството с аромат на топъл шоколадов крем. Подходяща е за семейни моменти, когато искате нещо специално без много усилие — десерт, който винаги радва всички на масата.

Добър апетит!