Тази майонеза със зехтин бие всяка от магазина

Домашната майонеза със зехтин има чист вкус, кадифена текстура и пълен контрол върху съставките. В следващите редове ще ви покажем как с няколко продукта и точна техника ще получите сос, който превъзхожда купешките варианти по аромат, плътност и свежест. Ще обясним и как да избегнете горчивината от зехтина.

Защо домашната версия е по-добра?

Когато правите майонеза у дома, вие решавате колко сол, киселина и мазнина да има. Няма стабилизатори и подсладители, а вкусът е ярък и чист. Освен това можете да настройвате гъстотата според ястието – по-плътна за сандвичи, по-лека за салати. И най-важното: избирате качеството на зехтина и яйцата. Така получавате сос, който е истински на вкус и „работи“ по-добре с домашна храна.

Какъв зехтин да изберете?

За майонеза най-надеждни са по-леките зехтини, защото някои екстра върджин могат да дадат горчив вкус при интензивно разбиване. Причината е в естествените полифеноли, които са полезни, но при блендиране се усещат по-остро. Отлична практика е да започнете емулсията с неутрално масло или с лек зехтин, а накрая да добавите малко ароматен студено пресован зехтин, като го вбиете внимателно с лъжица. Така получавате богат вкус без нежелана горчивина и запазвате приятния зелен аромат на маслината.

Необходими продукти

1 голям жълтък (по възможност пастьоризиран)

180-220 мл лек зехтин

1 ч. л. горчица

1 с. л. лимонов сок или бял винен оцет

1-2 с. л. студена вода (за по-лека текстура)

¼ ч. л. сол, щипка захар по желание

Начин на приготвяне

В купа сложете жълтъка, горчицата, солта, половината киселина и 1 с. л. вода. Разбийте до хомогенност. Започнете да наливате тънка струйка зехтин, като постоянно разбивате с телена бъркалка или с пасатор в висока и тясна чаша. Важно е първите 2-3 с. л. да се добавят капка по капка, за да “тръгне” емулсията. Когато сместа се сгъсти, постепенно ускорете добавянето на мазнината. Ако стане твърде гъста, разбийте 1 с. л. вода, за да я олекотите. Опитайте и балансирайте с още лимон/оцет и щипка захар, ако искате по-заоблен вкус. За финал може да вбиете 1-2 с. л. ароматен студено пресован зехтин, само с лъжица, за свеж завършек.

Алтернатива: Ако ползвате пасатор, сложете на дъното на чашата яйцето (или жълтъка), горчицата, киселината, водата и отгоре налейте цялото количество масло. Поставете пасатора на дъното, пуснете го и вдигайте бавно нагоре – за 20-30 секунди майонезата стяга.

Съвети за стабилна емулсия

Всички продукти да са на стайна температура – така майонезата хваща по-лесно.

Горчицата помага на емулсията и дава фин пикантен тон.

Не пресолявайте в началото; солта засилва усещането за горчивина.

Работете в тясна висока чаша, ако ползвате пасатор – потокът е по-контролиран.

Ако се пресече: в чист съд сложете нов жълтък, ½ ч. л. киселина и започнете да добавяте пресечената смес по малко, като разбивате постоянно. Емулсията ще се възстанови.

Искате по-лек вкус? Заменете ⅓ от зехтина с неутрално масло.

Съхранение и безопасност

Рецептата съдържа сурово яйце, затова препоръчваме пастьоризирани яйца. Готовата майонеза дръжте плътно затворена в хладилник и използвайте до четири дни. Винаги вадете само нужното количество с чиста лъжица и връщайте буркана обратно в хладилника. Ако усетите остра киселинност, ферментирал аромат или воднисто отделяне, не рискувайте – пригответе нова партида. Ако сте бременни или имате чувствителна имунна система, избягвайте сурови яйца.

Домашната майонеза е свежа, ароматът на зехтина не е маскиран, а текстурата е еластична, не лепнеща. Вие решавате сладостта и киселинността, няма стабилизатори и нишесте. Когато веднъж усетите баланса между жълтъка, мазнината и киселината, ще получите сос, който прави сандвичите по-ярки, салатите по-живи и печените зеленчуци по-сочни. А цената на порция е по-ниска. Правите само толкова, колкото ви трябва – винаги прясно и вкусно.

Успех и добър апетит!