Най-вкусното печено свинско за Коледа, от което ще си оближете пръстите

На Коледа много домакини сервират свинско на трапезата. Ако ви е омръзнало всяка година да приготвяте ястието за празничната трапеза по един и същ начин, може да го приготвите по тази рецепта, която е по-различна от традиционната. Резултатът е вкусно ястие, което се топи в устата - ще го харесат всички дори тези с най-претенциозния вкус.

Най-вкусното свинско за Коледа - една по-различна рецепта

Домашно приготвеното печено свинско месо с ароматна глазура впечатлява с комбинацията си от сочно месо и хрупкава златиста коричка. Инструкциите за приготвянето му, стъпка по стъпка, ще помогнат дори на начинаещ готвач да постигне перфектната текстура и богат вкус.

За приготвянето на сочно и ароматно свинско на фурна за коледната трапеза ще са ви необходими следните съставки:

филе от свински врат - 3 кг

сол - 2 с.л.

черен пипер - 1 с. л.

сушен чесън - 1 супена лъжица

готов микс подправка за месо - 2 с. л.

обикновен стар лук - 1 глава

лилав лук - 2 глави

моркови - 3 бр.

чесън - 3 глави

За глазирането на месото ще ви трябват:

нар - 2 бр.

захар - 3 с.л.

канела - 1 пръчка

масло - 20 гр

Метод на приготвяне: Добавете подправките в тигана със свинското месо, покрийте със стреч фолио и оставете да се маринова в хладилник за 5 часа.

Нарежете морковите и лука на едри кръгчета. Чесънът разполовете и го сложете в тава за печене. Отгоре сложете месото и залейте с 200 мл вода. Печете на 170 градуса за 2,5 часа.

За глазурата, пасирайте почистения нар в блендер. Прецедете сместа през цедка и добавете захарта. Оставете да заври, добавете канелата и маслото. Варете, докато се сгъсти.

Извадете месото от тавата и го поставете върху тава за печене, покрита с хартия за печене. Полейте месото с приготвената смес от нара и печете още 15 минути на 200 градуса по Целзий.

Вкусното печено свинско за вашата коледна трапеза е готово. Сервирайте го с любимата ви гарнитура - съчетава се еднакво добре с ориз или картофи.

Добър апетит!

