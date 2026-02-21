Любопитно:

Традиционна рецепта за Сирни Заговезни – пухкава класическа баница

21 февруари 2026, 9:01 часа 0 коментара
Съдържание:

Утре е Сирни Заговезни - празник, който събира семейството около масата, с много храна и веселие за последен път преди Великите пости. Едно от традиционните ястия, без които не може на празничната трапеза, е баницата.

Тази класическа рецепта за баница е идеална за случая – вкусна, с хрупкава кора и плънка от сирене и яйца, тя ще завладее сърцата на всички. Лесна за приготвяне, но в същото време невероятно вкусна, баницата е символ на гостоприемството и топлината, които споделяме с близките си. Ето как да приготвите традиционна баница, която ще бъде звездата на вашето празнично меню.

Рецепта за класическа баница за Сирни Заговезни

Необходими продукти:

  • 500 г кори за баница (можете да използвате готови или да приготвите домашни)
  • 400 г сирене
  • 200 мл олио
  • 3 яйца

  • 1 ч.ч. кисело мляко
  • 1/2 ч.л. сода бикарбонат
  • Сол на вкус

Начин на приготвяне

  • Приготвяне на плънката:

Първата стъпка е да подготвим основната плънка за баницата. В купа натрошете сиренето. Може да използвате всякакво сирене по ваш избор, но най-подходящо е краве сирене, което ще придаде характерен вкус на ястието.

Към сиренето добавете 2 яйца и разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна. Ако искате баницата да бъде по-солена, добавете и малко сол на вкус, но бъдете внимателни, тъй като сиренето вече съдържа сол.

  • Приготвяне на заливката:

В отделна купа разбийте последното яйце, добавете киселото мляко към което сте прибавили содата бикарбонат, за да шупне. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои няколко минути. Содата ще направи заливката лека и ще придаде на баницата допълнителна пухкавост, като в същото време ще помогне за равномерното й изпичане.

  • Сглобяване на баницата:

Загрейте фурната на 180°C, за да бъде готова за печене. Намажете дъното на тава с малко олио, за да предотвратите залепване на корите. Започнете с поставянето на първата кора в тавата, като я намажете леко с олио. Слагайте по още една кора върху всяка, като между тях намазвате с малко олио. Това ще ви гарантира, че корите ще станат хрупкави и златисти, и няма да се слепват.

След като поставите 2-3 реда кори, поръсете с малко от сместа със сиренето. Продължете да редувате кори и сирене, докато не изчерпите продуктите. Завършете с последен слой кори, които ще създадат хрупкава коричка отгоре. Не забравяйте да нарежете баницата на парчета, преди да я поставите във фурната. Това ще улесни нарязването след изпичането и ще изглежда много по-привлекателно.

  • Печене:

Изсипете равномерно подготвената заливка върху баницата. Тя ще попие в корите и ще ги направи още по-сочни и ароматни. Печете в предварително загрятата фурна за около 30-40 минути или докато баницата стане златиста и хрупкава отгоре. Ако желаете още по-крехка баница, можете да я покриете с алуминиево фолио за първите 20 минути и след това да го премахнете, за да се изпече отгоре.

  • Сервиране:

След като баницата е готова, я оставете да изстине малко, преди да я сервирате. Това ще я направи по-лесна за нарязване и ще предотврати разпадане на слоевете. Можете да поднесете баницата топла или на стайна температура, в зависимост от предпочитанията ви.

Традицията на Сирни Заговезни

Сирни Заговезни е празник, който съчетава духовни и кулинарни традиции, обединявайки семейството и общността. Той ни напомня за важността на прошката, смирението и споделянето на радостта с близките.

Баницата, приготвена по традиционна рецепта, е не само вкусна, но и символична част от този празник, която носи топлина и уют в домовете на всички българи. Независимо дали сте далеч от родината или живеете в България, Сирни Заговезни е време за връщане към корените и за създаване на нови спомени с любимите хора.

Приятен апетит и весел празник!

