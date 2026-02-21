Ивайло Мирчев: Ръководството на НАП е взело над 5 млн. лв. бонуси за 2025 г.

“За 2025 г. бонусите за ръководството на НАП са над 5 млн., а само за едно Коледно празненство са похарчени 119 000 лв.”. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Денят започва с Георги Любенов” по БНТ. Данните са част от проверка на екип на “Да, България” и предстои да бъдат огласени още такива, които надскачат изнесената вече от партията информация за допълнителните възнаграждения в държавната администрация за 2024 г. Според Мирчев вместо да се стреснат от харчовете в предходната година, управляващите от ГЕРБ, са развързали още повече кесията при управлението си миналата година. “ГЕРБ, които уж са дясна партия, предложиха само леви мерки”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Администрацията е много раздута, а заплатите в публичния сектор са по-високи от частния. Правителството на Росен Желязков падна, защото на хората им писна - 20 млрд. нов дълг!, добави Мирчев. По думите му, ако това управление беше продължило, България щеше да влезе в сценария на Румъния, която има два пъти по-висока инфлация от нашата и 60% дълг от БВП.

На кого е служебното правителство?

“Служебното правителство е на Андрей Гюров, той си е избирал министрите, а президентът Йотова издаде указ за назначаването му”, отговори партийният лидер на въпрос, чий е кабинетът. И припомни, че на консултациите при президента за избор на служебен премиер партиите извън модела “Борисов-Пеевски” посочиха именно Гюров.

Според Мирчев, не може да се каже че кабинетът е партиен и съставен по квоти, защото в него има министри, свързани с различни партии, включително ГЕРБ, но водещото е техният професионализъм и липсва партийна зависимост. Той определи като много добър ход на премиера да остави военни министър Атанас Запрянов от кабинета на ГЕРБ в своето правителство, както и да включи в него двама представители на българските турци в него. Специално за Хасан Адемов, който е депутат от АПС, Мирчев изтъкна, че той е един от най-добрите социални експерти у нас и се ползва с голямо уважение сред депутатите от всички партии в парламента.

“Премиерът носи отговорността за правителството и доста добре се справя със задачите, а ние сме политическа формация и носим отговорност за страната, както би трябвало да е и с останалите партии”, каза съпредседателят на “Да, България” на въпрос, чия е отговорността за служебния кабинет.

“Юридически погледнато няма гаф с вицепремиера Сотил Цицелков, но в морален план той правилно подаде оставка. Сега трябва да се върви към честни избори”, каза Ивайло Мирчев. И за пореден път заяви очакване служебният вътрешен министър да смени шефовете на областните дирекции на МВР, за да може да се противодейства срещу купуването на гласове, а не полицията да разпъва чадър над дилърите, както е било на предишните избори. Както и да бъде сменен самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов, когото и върховни и апелативни съдилища не зачитат като изпълняващ функциите, защото е просрочил мандата си.

“Прякора на Сарафов е Чекатилото, което говори доста. Започва да ми писва - Сарафов, Славчев и Пеевски на редовни среща да определят какво да става в съдебната система! Радвам се, че служебното правителство припозна стъпките, които ние отдавна сме начертали”, каза Ивайло Мирчев.

“Нашата задача е да спечелим доверието на стотиците хиляди граждани от протеста. Ние сме единствената политическа сила, която може да гарантира европейското бъдеще на България. Искаме ПП-ДБ да имаме 121 депутати, за да изпълним всичко, което искаме и обещаваме, в пълен обем. Иначе опциите са сглобка, коалиция - все компромиси, или опозиция. Моделът “Борисов-Пеевски” трябва да бъде разрушен, Пеевски трябва да бъде изкаран от българската политика, защото това е огромният политически тумор на България”, заяви Ивайло Мирчев.

От студиото на БНТ той призова Румен Радев и Бойко Борисов не предизборен лидерски дебат. “Борисов за толкова години един път не е дошъл на дебат, поканете Борисов”, обърна се Мирчев към водещия Георги Любенов. А на въпрос за евентуална коалиция на ПП-ДБ с бъдещата формация на Румен Радев, каза: “От Радев съм чувал за Русия и Китай като добри примери за нас и съм малко объркан. Ние смятаме, че трябва гледаме към Европа, не към Русия и Китай”, каза партийният лидер. Той призова гражданите да се запишат в платформата “Ти броиш” като пазители на вота, “защото хората на Пеевски са плъзнали из страната да купуват гласове”.

