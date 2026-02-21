Спорт:

Бомба в Левски: Поне още един нов идва до дни

21 февруари 2026, 11:32 часа 164 прочитания 0 коментара

До преди няколко дни Левски изглеждаше сякаш е приключил с трансферите за зимата. Но явно докато не сложим окончателен край на трансферния прозорец, няма да сложим край и на новите на „Герена“. Според колегите от „Мач Телеграф“ хърватският защитник Стипе Вуликич няма да е последният входящ трансфер на „сините“ през зимата. Хулио Веласкес иска да се подсили и в полузащита.

Каталин Иту е първият избор за нов в Левски

Първият избор на Левски е четирикратният шампион на Румъния с ЧФР Клуж Каталин Иту. В момента той играе за Локомотив Пловдив. До скоро той беше контузен, но „смърфовете“ обявиха, че вече е здрав и е подновил тренировки с отбора. Това приближава халфа още повече до трансфер на „Герена“, тъй като сините не искаха да рискуват да го привличат докато не е в кондиция. Според източника, ако все пак трансферът пропадне, Левски има и резервни опции.

Каталин Иту

Левски трябва да финализира трансфера до 24 февруари

Хулио Веласкес искаше Левски да привлече и бившия футболист на ЦСКА Марселино Кареасо, но колумбиецът отказа да се върне в България без съпругата си, която имаше проблеми с визата. Е, сега друг клуб от Първа лига е близо до подпис с Кареасо, което още повече отдалечава Левски от евентуален трансфер. „Сините“ имат време да финализират сделката до 24 февруари, тъй като тогава затваря трансферният прозорец у нас.

Николай Илиев
