Чиста кражба: разкриха колко е платил Левски за новия си защитник

Левски рязко се активизира на трансферния пазар и само за дни привлече толкова нужния за широчината на състава защитник Стипе Вуликич. „Сините“ привлякоха централния бранител от Сампдория, който в момента се състезава в Серия Б – втората дивизия на италианския футбол. Той е 23-годишен хърватин и вече подписа договор, който ще го задържи на „Герена“ за 2 години и половина.

Левски е платил 300 000 евро за Стипе Вуликич

От Левски нямат навика да разкриват какви пари плащат за новите си попълнения, но в този случай от Италия направиха тази информация публична. Авторитетното издание „La Repubblica“ твърди, че „сините“ са платили около 300 000 евро за правата на защитника. Медията разкрива още, че от Сампдория са предложили нов договор на хърватина, но той е отказал заради голямата конкуренция в клуба. Италианският отбор е привлякъл още двама нови бранители.

Сампдория ще загуби 200 000 евро от трансфера

Източникът информира още, че Сампдория ще понесе голяма загуба от трансфера на Вуликич в Левски, тъй като когато е бил привлечен от Перуджа, за него са били платени 500 000 евро. Това си изглежда като чиста кражба от страна на Левски. До този момент през сезона централният защитник е изиграл 14 мача за италианския отбор, в които е бил титуляр 11 пъти. Той е записал малко над 970 минути, което прави по 70 минути средно на мач.

