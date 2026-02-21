Правителството на Гюров:

Каримански: Служебният кабинет не бива да прокарва политики чрез бюджета

21 февруари 2026, 11:22 часа 244 прочитания 0 коментара
Каримански: Служебният кабинет не бива да прокарва политики чрез бюджета

Служебният кабинет има много ограничен и тесен мандат и не може да провежда политики, а по-скоро да свърши техническа работа и да гарантира честността на изборите. Това каза членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в коментар на актуалната икономическа и политическа ситуация в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Кабинетът трябва да внесе удължителен закон, но не и да прокарва политики чрез него“, уточни той.

Още: "Шарен, с наклон към ПП": Прочитът на Симеон Дянков за кабинета "Гюров"

Как ще се справи служебното правителство с бюджета?

Снимка: БГНЕС

Още: Фискалният съвет обясни може ли да има трети удължителен бюджет и какво ще се случи с парите на държавата

За новия финансов министър Георги Клисурски заяви, че го познава бегло, но го определя като „достатъчно перспективен млад икономист“ и изрази надежда, че ще се справи. Каримански постави въпроси около разходването на 900 млн. лева в рамките на удължителния бюджет. „Нека да знаем какви са критериите за избора на тези кметове и общини, какви са разпределенията, защото нямаше прозрачност“, настоя той.

Той предупреди и за рискове в приходната част на бюджета, като отбеляза, че планираните постъпления от ДДС са били нереалистично завишени. „Имаме около 13% неизпълнение на ДДС за 2025 година“, посочи Каримански.

По темата за поскъпването Каримански призна, че и лично усеща ръст в цените, особено в сектора на услугите. Според него най-сериозно увеличение се наблюдава при ресторантьорския сектор, както и други такива, свързани с труд, чиято стойност не може да бъде изчислена с точност. „Цените в ресторантите са сравними с европейските, дори понякога и по-високи“, коментира той.

Каримански отхвърли тезата, че поскъпването се дължи единствено на очакванията за приемане на еврото. „Не съм казал, че е заради еврото. Според мен е комплексно“, уточни той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му съвременните икономически модели показват, че инфлацията в България в по-голяма степен е „инфлация на предлагането“, а не на търсенето, като даде пример с енергийния сектор и липсата на реално функциониращ общ европейски енергиен пазар.

Каримански отправи и сериозни критики към предходното управление за начина, по който са използвани дивидентите от държавните дружества. „Всички тези дивиденти не трябва да се изземват 100% в бюджета само и само, за да се докара 3% дефицит“, заяви той.

Като пример посочи АЕЦ „Козлодуй“ и спирането на шести блок, което според него е довело до загуби от над 60 млн. лева за няколко месеца. „60 милиона сме склонни да загубим за 2-3 месеца, вместо да си свършим работата както трябва“, коментира той.

По повод предложение за освобождаване на около 6000 държавни служители в пенсионна възраст с цел спестяване на средства за изборите, Каримански бе скептичен за кратките срокове.

„Много трудно би било да се направи в следващите два месеца“, каза той и подчерта, че подобен процес изисква внимателна оценка на капацитета и ефекта върху качеството на публичните услуги.

В края на разговора Каримански коментира и намеренията на Европа да търси алтернатива на американските картови организации. „Абсолютно за добро е, защото и в момента повече от 90% от плащанията в Европа минават през две международни организации, които не са базирани в Европа“, заяви той.

Според него е ключово да се запази суверенитетът на европейската платежна система и да се изгради единна инфраструктура, която да намали зависимостта от външни доставчици.

Още: Както работи парламентът накрая, ще се превърне в сватбарски бюджет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
служебно правителство Андрей Гюров удължителен бюджет Бюджет 2026 предсрочни парламентарни избори 2026 кабинетът Гюров
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес