Любопитно:

Юноша на Челси ще играе в България

21 февруари 2026, 11:00 часа 290 прочитания 0 коментара

Клубът от Втора лига Вихрен Сандански обяви много интересен трансфер. „Еделвайсите“ привлякоха пореден нов футболист, като той е преминал през академията на Челси и други английски отбори. Става въпрос за 19-годишният Жечко Желязков. Той е атакуващ футболист, който може да играе както по двата фланга, така и зад нападателя. От Вихрен приветстваха Желязков с публикация в социалните мрежи и го приветстваха с „добре дошъл“.

Вихрен Сандански: „Приветстваме Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба“

Ето какво написаха от Вихрен за трансфера: „Жечко Желязков е футболист на Вихрен! Жечко Желязков е 19-годишен атакуващ футболист роден в Лондон. Преминава през няколко детско-юношески школи във Великобритания като е бил част от академиите на Челси, Джилингам и Бромли. Високият 167 см футболист играе както по двата фланга на атаката, така и зад нападателя. Ръководството на Вихрен приветства Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба и му пожелава здраве и успехи със зелено-белия екип!“

Още: От Аякс, Катар и Лудогорец до Дунав: Силен трансфер за лидера във Втора лига

Вихрен е на 3-то място във Втора лига

В момента Вихрен Сандански е на 3-то място във Втора лига, като от началото на сезона във второто ниво е изиграл само един мач – нулево равенство срещу дубъла на ЦСКА. „Еделвайсите“ са с актив от 34 точки след изиграването на 19 срещи – 10 победи, 4 равенства и 5 загуби. По точки са равни с 4-тия Янтра Габрово. Следващият мач за Вихрен е днес, на 21 февруари, срещу дубъла на Лудогорец.

Още: БФС глоби най-солидно Левски, играч от Втора лига със сериозна санкция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Челси Втора лига Вихрен Сандански
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес