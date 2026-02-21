Юноша на Челси ще играе в България

Клубът от Втора лига Вихрен Сандански обяви много интересен трансфер. „Еделвайсите“ привлякоха пореден нов футболист, като той е преминал през академията на Челси и други английски отбори. Става въпрос за 19-годишният Жечко Желязков. Той е атакуващ футболист, който може да играе както по двата фланга, така и зад нападателя. От Вихрен приветстваха Желязков с публикация в социалните мрежи и го приветстваха с „добре дошъл“.

Вихрен Сандански: „Приветстваме Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба“

Ето какво написаха от Вихрен за трансфера: „Жечко Желязков е футболист на Вихрен! Жечко Желязков е 19-годишен атакуващ футболист роден в Лондон. Преминава през няколко детско-юношески школи във Великобритания като е бил част от академиите на Челси, Джилингам и Бромли. Високият 167 см футболист играе както по двата фланга на атаката, така и зад нападателя. Ръководството на Вихрен приветства Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба и му пожелава здраве и успехи със зелено-белия екип!“

Вихрен е на 3-то място във Втора лига

В момента Вихрен Сандански е на 3-то място във Втора лига, като от началото на сезона във второто ниво е изиграл само един мач – нулево равенство срещу дубъла на ЦСКА. „Еделвайсите“ са с актив от 34 точки след изиграването на 19 срещи – 10 победи, 4 равенства и 5 загуби. По точки са равни с 4-тия Янтра Габрово. Следващият мач за Вихрен е днес, на 21 февруари, срещу дубъла на Лудогорец.

