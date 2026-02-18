Оставката на Румен Радев:

Обредна погача, която да приготвите за Сирни Заговезни 2026

18 февруари 2026, 7:11 часа 0 коментара
Обредна погача, която да приготвите за Сирни Заговезни 2026

Съдържание:

Сирни Заговезни, известен още като Прошка, Поклади, Прощална неделя, Сирница, Масленица, Сиропустна неделя, се пада на 22 февруари 2026 година – неделя. Това е последният ден преди Великденските пости, които продължават 7 седмици и завършват с Великден. По традиция на празничната трапеза трябва да има питка. Ето как да я приготвите!

Необходими продукти за погача за Сирни Заговезни:

1/2 ч. ч. масло

Още: Започна Сирната седмица: Обичаи и традиции, които трябва да спазите

1/2 ч.ч. захар

щипка сол

4 яйца

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

1/2 ч.ч. прясно мляко

Още: Уникален сладкиш от стар хляб и ябълки - не струва нищо, а е божествен

1 мая

3 1/2 ч.ч. брашно

сокът от 1 лимон

жълтък и мляко за намазване

Още: Кога е Сирни заговезни 2026: Как правилно да поискате прошка

Начин на приготвяне:

Разбъркайте маслото със захарта, прибавете 1 яйце и 3 жълтъка. Разтворете маята в хладкото мляко. Прибавете я в маслената смес заедно с 2 ч.ч. брашно и солта. Леко замесете. Сипете останалото брашно и лимоновия сок и измесете тестото.

Покрийте го и го оставете на топло да втаса 2 часа. Отново премесете тестото, сложете го в голяма кръгла тава и го оставете повторно да втаса, така че да удвои обема си.

Още: Вкусни и сочни свински ребърца със сладко-кисел сос - ето как се приготвят

Намажете погачата с яйчен жълтък, разбит в малко прясно мляко. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна около 40 минути.

Какво се прави на Сирни Заговезни?

На този празник православните християни се подготвят за Великия пост чрез прошка и духовно пречистване. В църквите се провеждат специални служби: свещениците носят тъмни одежди, а по време на Обряда на прошката енориашите се молят взаимно за прошка.

Прошката на другите се счита за предпоставка за започване на поста: без нея дори стриктното въздържание от храна ще бъде просто диета. Затова прошка се търси не само в църквата, но и от близки, приятели и познати – от всеки, когото някога сте обидили.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елица Христова
Елица Христова Отговорен редактор
Сирни заговезни Рецепта питка
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес