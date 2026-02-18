Обредна погача, която да приготвите за Сирни Заговезни 2026

Сирни Заговезни, известен още като Прошка, Поклади, Прощална неделя, Сирница, Масленица, Сиропустна неделя, се пада на 22 февруари 2026 година – неделя. Това е последният ден преди Великденските пости, които продължават 7 седмици и завършват с Великден. По традиция на празничната трапеза трябва да има питка. Ето как да я приготвите!
Необходими продукти за погача за Сирни Заговезни:
1/2 ч. ч. масло
1/2 ч.ч. захар
щипка сол
4 яйца
1/2 ч.ч. прясно мляко
1 мая
3 1/2 ч.ч. брашно
сокът от 1 лимон
жълтък и мляко за намазване
Начин на приготвяне:
Разбъркайте маслото със захарта, прибавете 1 яйце и 3 жълтъка. Разтворете маята в хладкото мляко. Прибавете я в маслената смес заедно с 2 ч.ч. брашно и солта. Леко замесете. Сипете останалото брашно и лимоновия сок и измесете тестото.
Покрийте го и го оставете на топло да втаса 2 часа. Отново премесете тестото, сложете го в голяма кръгла тава и го оставете повторно да втаса, така че да удвои обема си.
Намажете погачата с яйчен жълтък, разбит в малко прясно мляко. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна около 40 минути.
Какво се прави на Сирни Заговезни?
На този празник православните християни се подготвят за Великия пост чрез прошка и духовно пречистване. В църквите се провеждат специални служби: свещениците носят тъмни одежди, а по време на Обряда на прошката енориашите се молят взаимно за прошка.
Прошката на другите се счита за предпоставка за започване на поста: без нея дори стриктното въздържание от храна ще бъде просто диета. Затова прошка се търси не само в църквата, но и от близки, приятели и познати – от всеки, когото някога сте обидили.