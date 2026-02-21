Зидан и Мбапе се събират: треньорът се е договорил с новия си отбор

Зинедин Зидан е познат като един от най-успешните треньори в модерния футбол. За кратката си кариера край тъчлинията той е спечелил неимуверно много трофеи и е водил едни от най-великите играчи в историята. Но до сега той е бил начело само на Реал Мадрид и е време за нова глава в мениджърския му път. Според италианския мениджър Фабрицио Романо, Зидан е постигнал устно споразумение с националния отбор на Франция.

Зинедин Зидан може да поеме Франция след Мондиал 2026

Преди повече от една година настоящият селекционер на „петлите“ Дидие Дешан обяви, че ще напусне поста си след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. От тогава се спекулира с имена за заместник на световния шампион като играч от Мондиал 1998 и като треньор от 2018 г. Но сякаш най-големият фаворит през цялото време беше именно Зинедин Зидан и сега подписът изглежда повече от близо.

Зинедин Зидан ще работи с Килиан Мбапе

Така Зидан ще има възможността да работи с един от най-добрите, ако не най-добрият футболист в света Килиан Мбапе. Още по времето на бившия халф като треньор на Реал Мадрид имаше слухове за това, че двамата ще се съберат в „кралския“ клуб, но така и не се случи. Впоследстие Мбапе премина при „белите“, но Зидан вече не беше там. Носителят на златната топка от 1998 г. води Реал Мадрид в периода 2016-2018 г., когато спечели 3 поредни титли от Шампионска лига и в периода 2019-2021 г., когато спечели 34-тата титла от Ла Лига на „кралете“.

