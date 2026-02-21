Заради Nintendo: Дете застреля баща си (ВИДЕО)

11-годишно дете застреля осиновителя си, защото му е била отнета конзолата Nintendo. Родителите на Клейтън Диц му казали да си ляга след полунощ. Той „се ядоса“, тръгнал да търси своята конзола Nintendo Switch в сейфа за оръжия, намерил ключовете и след това открил револвер.

След това той застрелял баща си, 42-годишния Дъглас Диц.

Пенсилвания го обвинява като възрастен в престъпление от криминално значение. Той се яви в съда днес с белезници.

Японският гигант в сектора на видеоигрите Nintendo пусна на пазара през миналата година новата конзола, предаде Франс прес. Компанията се надява тя да има същия успех като предшественика си "Суич", който стана третата най-продавана конзола за всички времена. Японската компания публикува по този повод комюнике и пусна видео, представящо техническите аспекти на новата конзола, като същевременно уточни, че повече подробности ще бъдат разкрити по време на предаване на живо на 2 април.

В това кратко видео от 2 минути и 20 секунди Nintendo представя машина, много подобна на по-голямата си "посестрима", изцяло черна, разполагаща с по-голям екран, по-широка подвижна опора, като същевременно запазва подвижните контролери - "джой-кон", предава БТА.

Има и някои изображения от играта "Марио Карт". Над 64 милиона копия от най-новата поредица - "Марио Карт 8", са били продадени на първата конзола "Суич". "Някои игри на "Нинтендо суич" може да не се поддържат от или да не са напълно съвместими със "Суич 2", уточнява компанията, без да дава подробности.

Японският гигант обяви, че ще бъдат организирани събития в няколко големи града по света от 4 април, за да могат играчите да тестват новата конзола, сред които Париж, Ню Йорк и Токио. Пусната през март 2017 г., тази хибридна конзола, която може да се използва, както в движение, така и с връзка към телевизор, се превърна в огромен успех за "Нинтендо".

Продадени са 146 милиона копия до края на септември 2024 г., което я прави третата най-популярна конзола в историята на видеоигрите след PlayStation 2 на Sony и Nintendo.

