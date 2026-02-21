Войната в Украйна:

Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

21 февруари 2026, 10:43 часа 182 прочитания 0 коментара
Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

"БСП - Обединена левица" претърпя редица трусове и за формацията идва нуждата от изграждане на ясни мотиви и приоритети. Според бившия премиер и лидер на партията Сергей Станишев тя трябва да се мобилизира, да запази модерната си левица и социалната си база, без да се обвързва с други политически проекти. Още: Станишев предупреди: Проект на Радев може да отнеме гласове от БСП

„Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха. Без ляво в парламента не може, за страната и за хората“, посочи той в ефира на Нова телевизия.  

Ще има ли БСП собствена физиономия?

Снимка: БГНЕС

Още: Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. „БСП няма да бъде присъдружена на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.

„Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва.

Той добави, че кабинетът Гюров е „кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Сергей Станишев: Възможно е БСП да не мине 4-процентната граница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Сергей Станишев БСП Цитати Цитат
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес