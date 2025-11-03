Двама ученици и един студент бяха удостоени с Награда „Русе – 21. век“

Двама възпитаници на русенски училища и един студент в РУ „Ангел Кънчев“ бяха удостоени с награда „Русе-21. век“ в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември. Тя се връчва ежегодно и е учредена за насърчаване на изявени ученици и студенти от учебни заведения на територията на община Русе. Церемонията по награждаването се състоя в Заседателна зала в сградата на местната администрация.

Дванайсетокласниците Вероника Илиева и Елена Йорданова и студентът в РУ „Ангел Кънчев“ Христо Христов получиха грамоти и плакети от кмета на община Русе Пенчо Милков в присъствието на зам.-кмета Енчо Енчев, д-р Росица Георгиева - председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация (ПКОНИД) при Общинския съвет и началник на РУО-Русе, и Айдоан Джелил, общински съветник и член на ПКОНИД в ОбС-Русе.

Вероника Павлова Илиева е ученичка от ХІІ клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов ” – Русе в класа по пиано на Евгени Желязков. Тя е отличена за завоювани множество награди от национални и международни конкурси, сред които: I награда на Международен конкурс PREMIO TOSCANA CITTA’ DI CASCINA в Кашина, Италия; Голямата специална награда „Милчо Левиев“ и Специалната награда „Одеон“ от едноименния конкурс в Пловдив (2025). Участва в редица събития на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Къща музей „Панчо Владигеров“ – Шумен и Нов български университет. Избрана е да участва като единствен представител на България в престижната музикална академия Fiestravaganza в Берлин и концертира в голямата зала на Университета по изкуствата IKD в Берлин. В Заседателната зала в Община Русе тя бе придружена от директора на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ Здравко Саралиев.

Елена Даринова Йорданова е ученичка от ХII клас на МГ „Баба Тонка“ и получава наградата за обогатяване историята на училището и утвърждаване авторитета на Русе на национално и международно ниво. Освен завоюваните призови места на национални олимпиади и състезания по физика и астрономия през последните години, тя печели и сребърен медал на международната олимпиада по астрономия 2022 в Матера, Италия, бронзов медал на международната олимпиада по астрономия 2023 в Пекин, Китай, сребърен медал от Международния турнир на младите физици в Унгария – 2024 г. През 2025 г. печели трето място на националния кръг на олимпиадата по астрономия в Димитровград, бронзов медал на Международния турнир на младите физици в Швеция и златен медал в международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия. Поради невъзможността й да присъства лично, наградата от нейно име получи директорът на МГ „Баба Тонка“ Галина Бобева.

Христо Христов е студент в трети курс специалност „Софтуерно инженерство“, факултет „Природни науки и образование“ към РУ „Ангел Кънчев“. Отличието му се връчва за постигнат успех от следването – „Отличен“ (6,00) и за активно участие в множество научни форуми и състезания със спечелени престижни награди, сред които е кристалният приз THE BEST PAPER с научна разработка „Graph Shortest Path Algorithms and their Applications“. Отлично се представя на Иновативното младежко Експо 2025 г. с втора награда за участие в студентска олимпиада по информатика. Той е от най-активните участници в клуба „Създаване на компютърни игри“. Автор е на разработка „Arcane Bastion“, която демонстрира успешно представянето на софтуерни приложения и системи от професионално направление Информатика и компютърни науки и на Иновативното младежко Експо.

Общо 8 са номинациите, постъпили в общинската дирекция “Образование”. Те бяха оценявани от комисия в състав: д-р Росица Георгиева, председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация при Общински Съвет – Русе, и членове: Енчо Енчев, зам.-кмет „Образование и култура” в Община Русе; Цветослав Димитров, директор дирекция „Образование и култура” към Община Русе; Татяна Нахабедян, зам.-председател на комисията; членовете на ПКОНИД - Айдоан Джелил, акад. Христо Белоев, Евгени Игнатов, Елеонора Николова, Калин Иванов, Милен Боев, Митко Кунчев, Нора Стоянова, Ясен Лазаров, както и Сашо Щерев, началник отдел „Образование“ и Зорница Иванова, главен инспектор в същия отдел.

Удостоените с тазгодишния приз „Русе-21. век“ получиха и парична награда в размер на 1077 лв.