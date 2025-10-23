Кметът на Русе и Гроздан Караджов обсъдиха бъдещето на интермодалния терминал

Ключови въпроси, свързани с развитието на транспортната инфраструктура и обществените превози в страната, бяха сред основните теми на работна среща между кмета на община Русе Пенчо Милков и заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. В разговора участваха още зам.-кметовете на община Русе Димитър Недев, Енчо Енчев и Борислав Рачев, както и експерти от министерството.

На срещата бе повдигнат въпросът за изграждането на интермодалния терминал в Русе, който има стратегическо значение не само за региона, но и за цялата страна. Кметът Милков подчерта, че терминалът ще утвърди града като важен транспортен възел, осигуряващ ефективна връзка между железопътния, водния и автомобилния транспорт. По думите му проектът ще облекчи автомобилния трафик през Дунав мост, ще подобри логистичната свързаност и ще създаде нови икономически възможности за бизнеса. „Изграждането на интермодалния терминал е икономически двигател за целия регион. Той ще превърне Русе в естествен логистичен център на Северна България“, заяви кметът. Вицепремиерът Караджов увери, че проектът остава сред приоритетите на ведомството и че се работи за осигуряване на необходимите средства за неговото реализиране. “Проектът е включен отново в Програма “Транспортна свързаност” и до дни ще одобрим проектното предложение на НКЖИ, след което ще бъде обявена обществената поръчка”, обясни вицепремиерът Караджов.

В рамките на срещата бе обсъдена и темата за атракционните влакчета, регламентирани в Закона за автомобилните превози. Кметът на Русе посочи, че съществуващите текстове в момента в закона създават неясноти при определяне на категориите на превозните средства, изискванията към водачите и контрола върху безопасността. Това води до различни практики в отделните общини и затруднява надзора върху този вид дейност. Вицепремиерът Караджов посочи, че проектозаконът за атракционните услуги, който скоро ще бъде одобрен от правителството представлява важна стъпка към въвеждане на ясен регламент и контрол върху дейности, които носят повишен риск за живота и здравето на хората. Той изрази увереност, че нормативната уредба ще създаде устойчиви правила с ясно разписани изисквания към превозвачите и превозните средства, с което ще се гарантира безопасността на пътниците и ефективността на контрола.

„Русе винаги е бил град, който гледа напред – към модерния транспорт и интегрираните решения. Нашата роля като община е да предлагаме конкретни стъпки за решаване на определени предизвикателства в тази посока“, заяви в заключение Пенчо Милков. От своя страна министър Караджов изрази удовлетворение от конструктивния диалог и подчерта, че Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с общините за реализацията на проекти, подобряващи мобилността и качеството на живот на гражданите.

Припомняме, че заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията е в Русе заедно с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Двамата участват в информационно събитие от националната кампания за въвеждане на еврото в България, което беше открито съвместно с кмета Пенчо Милков и областния управител Драгомир Драганов в сградата на местната администрация.