Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без реформи и ефективност

Министерството на финансите публикува проектозакона за държавния бюджет за 2026 г. – първи в историята на България, който ще бъде в евро. Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов обаче новият бюджет не предлага реални реформи и повтаря неефективните разходни политики от предходните години. "Това е просто счетоводна гимнастика с цел да се постигне 3% дефицит", заяви Иванов в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод публикувания документ.

"Невъзможно е в годината, в която ще приемем еврото като валутна и парична единица, да нарушим критериите за финансова устойчивост и стабилност на Европейския съюз. Именно поради тази причина, това е единственият възможен дефицит, с който може да бъде предложен и приет държавен бюджет".

По думите му приходите и разходите са завишени нереалистично - с около 7 милиарда евро повече от 2025 г., което противоречи на Закона за публичните финанси. "И приходите, и разходите са завишени в сравнение с 2025 година. Приходите с около 6,7 млрд. евро, а разходите с около 7 млрд. евро. Т.е. Министерството на финансите прогнозира, че следващата година при един приблизително не много висок ръст на икономиката и при една не много висока инфлация, ние ще съберем с около 7 млрд. евро повече или 14 млрд. лева повече, което никога не сме постигали такъв резултат", заяви изпълнителният директор на АИКБ.

Добрин Иванов посочи още, че капиталовите разходи намаляват, докато средствата за заплати и социални плащания растат, което според него ще доведе до свръхзадлъжняване. Държавният дълг се очаква да достигне 31,7% от БВП при 28% през 2025 г.

Бизнесът е притеснен и от предложеното увеличение на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, което според него ще намали инвестиционната привлекателност на страната. "Повишаване на данък с мотив да се намали сивата икономика - това е нонсенс. Когато се повишава данъчна ставка и когато се повишават данъци, се увеличава сивата икономика, тъй като расте мотивацията на тези, които плащат, да крият данъци", коментира Иванов.

Въпреки очаквания икономически растеж от 2,7% през 2026 г., ръководителят на АИКБ предупреди, че без реформи в публичния сектор и ограничаване на разходите държавата рискува финансова нестабилност. "Ако не бъде направено тази година, всяка следваща ще става все по-трудно и ще стигнем до момент, в който ще дойде външна институция, като МВФ или някоя друга организация, която ще ни постави условия, за да ни даде заеми. Които условия ще бъдат свързани с тежки и трудни реформи - намаляване на пенсии, намаляване на възнаграждения, съкращаване на персонал. Но тогава това ще бъде едно много по-трудно поносимо решение, отколкото в настоящия момент. Много по-лесно щеше да бъде ние сами да си изправим кривиците и да вземем правилните решения, за да можем да продължим с бързи крачки напред", подчерта Иванов.

