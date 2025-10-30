Кметът на Русе бе отличен за подкрепата си към инициативата „НЕзависими от зависимости“

На днешното заседание на Общинския съвет кметът на Русе Пенчо Милков бе отличен с плакет и благодарствен адрес за активната си подкрепа към инициативата „НЕзависими от зависимости“. Поводът е третата годишнина от създаването и успешното реализиране на каузата, посветена на борбата с психоактивните вещества и други видове зависимости. Заедно с кмета Милков бяха отличени най-активните участници и поддръжници на кампанията.

Отличието на кмета бе връчено от Румен Николаев, главен редактор и управител на сайта „Акцент.БГ“ и – идеен създател на инициативата. „Вашето участие през тригодишния период на нейното съществуване показва, че борбата с проблемите, свързани със зависимостите сред подрастващите и младите хора, е плод на осъзната гражданска позиция, която трябва да се отстоява в името на създаването на здраво и щастливо поколение“, посочи Николаев.

Кметът Пенчо Милков изрази благодарност към главния редактор на сайта „Акцент.БГ“ и всички участници в инициативата за отдадеността им към обществената кауза. Той подчерта, че устойчивите резултати в тази област могат да се постигнат само чрез сътрудничество между институциите, образователната система и семейството.

Отличия получиха още д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, Алисе Муртезова – административен директор на Лечебни заведения „Медика“, Антоанета Ябанозова – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Русе, Искра Иванова – началник отдел „Здравеопазване“ в Община Русе, Христина Иванова – представител на ПИЦ – Русе, Таня Тончева – главен експерт в РЗИ – Русе, Красимира Николаева – директор на ОМД – Русе, главен инспектор Свилен Велев от ОД на МВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров – директор на ОДМВР – Русе, Радослав Дудев лекарски асистент към УМБАЛ „Медика“, както и кметовете на общините Бяла и Сливо поле – Димитър Славов и Валентин Атанасов. За дейността си през последните три години Румен Николаев също бе отличен от д-р Росица Георгиева, която подчерта основната му роля за утвърждаването на инициативата като устойчива платформа за превенция и обществена ангажираност в подкрепа на младите хора.

„НЕзависими от зависимости“ е сред най-мащабните превантивни кампании, провеждани в региона. Тя цели да насочи вниманието на обществото към проблемите, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества сред младежите, както и да ангажира родителите и учителите в общите усилия за тяхното ограничаване. Благодарение на подкрепата на институции, общини и граждански организации, през последните три години инициативата достигна до над 40 000 подрастващи и техните родители от Русе и областта. В рамките ѝ бе осъществено и първото по рода си регионално изследване за употребата на наркотични вещества сред младите хора, което очерта реалните измерения на проблема. Проведени бяха и десетки срещи в училища и обществени институции.