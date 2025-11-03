Любопитно:

Тръмп обявява война на наркокартелите, обмисля изпращането на американски военни в Мексико

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля изпращането на американски войски в Мексико за борба с наркокартелите, съобщава NBC News. Според източници на изданието, вече са започнали подготовки за операция, включваща американски специални сили и разузнавателни активи. Планът включва удари с дронове по лаборатории и лидери на картелите. Окончателно решение още не е взето, а обхватът на операцията все още се обсъжда.

До момента Вашингтон предимно подкрепяше мексиканските сили за сигурност, но никога не е планирал пряка намеса. По принцип Белият дом би предпочел да координира действията си с мексиканското правителство, но не изключва и намеса без неговото одобрение.

През февруари САЩ официално обявиха шест мексикански картела за терористични организации, като разшириха правомощията на разузнаването и армията. Същевременно Тръмп провежда подобни операции близо до Венецуела - до момента американските сили са извършили повече от десет удара по кораби, считани за собственост на наркотрафиканти. Вашингтон също така увеличава натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро и не изключва възможността да го свали от власт.

Елин Димитров
