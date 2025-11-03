"Румънският сценарий не ни мърда": Владислав Панев с коментар за Бюджет 2026

Данък дивидент се увеличава от 5 на 10%, но очакваните приходи от него намаляват от 89 на 86 млн. евро. Защо тогава ги ручаме жабетата? Излиза, че самото финансово министерство си признава, че няма да събере повече. Това написа на профила си във Facebook бившият депутат от ПП-ДБ и и бивш съпредседател на Зеленото движение Владислав Панев.

Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро

Ето какво още написа той в коментар на проектобюджета за догодина:

Заложените приходи от ДДС се увеличават с близо 20% над невъзможните за събиране през тази година. Тоест, реалното повишение пак ще бъде една трета, което няма как да се събере.

Държавният дълг ще премине 31% от БВП за първи път от ранния Станишев насам, а през 2028 г. се очаква да бъде над 36 процента. И това ако бюджетите се изпълнят, което не е много вероятно.

Бюджетни разходи в размер на 45.8% от БВП и то без да се вземат предвид разходите през ББР и БЕХ, чиито капитали бяха увеличени (или предстои да се увеличат) тази година. С тях отиваме на 47 процента. Абсолютен рекорд от Жан Виденов насам. Явно се следва неговата политика. Направо Румен Гечев да поема отново икономиката.

Нула реформи в разходната част.

С няколко думи, румънският сценарий не ни мърда и дано да е само той, а не гръцки или аржентински. Това копаене към дъното трябва да бъде спряно. И никакви оправдания с Асен Василев не могат да хванат дикиш. Тези подминаха Василев в популизма като малка гара.

