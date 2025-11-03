Бивш енергиен министър за "Лукойл": Дерогация няма кой да ни даде, но може да искаме отлагане

"Основното условие на санкциите не е да накаже нас, европейците, а да прекъсне финансовите потоци към собствениците на тези активи в Русия. Германците са го направили, американците са го признали. От рафинериите на "Роснефт" в Германия, парични потоци към Русия не отиват". Това заяви в предаването "Лице в лице" след новините по bTV енергийният експерт и бивш министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

Според него това ще предизвика друг проблем, когато рано или късно войната свърши, защото собствеността продължава да си бъде на тези санкционирани компании, а пък приходите от тяхната собственост не стигат до тях. Така че това предстои да се решава в някакъв момент. "Управляващите имат само две стъпки, които могат да направят: Едната е да поискат отлагане, дерогация никой няма да им даде - това можем да го забравим, но поне отлагане с някакъв период на влизането на санкциите в сила, за което аз лично се съмнявам. Второто, което могат да направят, е веднага да назначат "особен управител". Това може да бъде след половин година, след една година. Ние нямаме подзаконовите нормативни актове, които да описват какво прави този "особен управител". Ние не знаем и кой е той - един човек, група от хората или фирма. Например в Германия особен управител е министерство на икономиката", заяви Куюмджиев.

Според него голямата загадка е кой ще се оправи с купуването на нефт по световните пазари, с организирането на кораби, с организирането на претоварване на кораби, защото през Босфора минават само малки кораби, а пък големите танкери спират в Мраморно море. Там се разтоварват на по-малки танкери, които да минат през Босфора. Това са много сложни задачи - такъв екип няма. "Вероятността да имаме по-високи цени е значима, вероятността да няма горива изобщо е много малка", заяви енергийният експерт.

