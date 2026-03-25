Кметът на Русе даде информация за инфраструктурни, социални и културни проекти

Кметът на община Русе Пенчо Милков и неговият екип представиха пред медии актуална информация за изпълнението на важни проекти и дейности, свързани с инфраструктурата, социалните услуги, културата и инвестиционната програма на общината. На пресконференцията присъстваха зам.-кметовете Златомира Стефанова, Здравка Великова, Енчо Енчев, Димитър Недев и Никола Лазаров, както и експерти от общинската администрация.

Състоянието на дигата на язовира в с. Николово и предприетите мерки по овладяване на аварийната ситуация бяха сред водещите акценти в представената информация. Заместник-кметът Здравка Великова информира, че Община Русе е изпълнила всички предписания на експертния съвет, свикан при възникване на аварийната ситуация – увреденият участък е покрит с водонепропусклива мембрана, почистени са дренажната канавка и растителността по откосите, залети са пукнатините по асфалтовата настилка, ремонтиран е основният изпускател, а нивото на водата е понижено до предписаната кота. Извършени са трикратни геодезически измервания и геоложко проучване на съоръжението. По предписание на експертния съвет е въведена забрана за преминаване на превозни средства по дигата, която, по думите на зам.-кмета, ще отпадне частично на 27 март с въвеждането на временна организация на движението за лекотоварни автомобили. Тя поясни, че е изпълнено и отводняването на короната на дигата чрез линеен оток. За цялостното възстановяване е необходимо изработване на инвестиционен проект, като за аварийно укрепване и възстановяване са осигурени 1 млн. лв. от междуведомствената комисия към Министерския съвет. В момента се подготвя процедура за възлагане на проектиране.

По отношение на свързаната пътна инфраструктура зам.-кметът заяви, че за участъка между с. Червена вода и с. Николово е осигурено финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027, като има изготвен инвестиционен проект и предстои процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Относно Вития мост Здравка Великова посочи, че е установено, че конструкцията е напълно здрава и не представлява опасност за гражданите. Констатираните увреждания са само по повърхностния слой на настилката от щампован бетон, който е компрометиран вследствие на атмосферните условия. Зам.-кметът Великова информира, че се обсъждат няколко варианта за възстановяване на настилката, като след избирането на най-подходящия, ще се пристъпи към изпълнение на необходимите ремонтни дейности за цялостното ѝ привеждане в добро експлоатационно състояние.

В централната част на града продължават дейностите по поддръжка на площад „Свобода“. Настилките са с изтекли гаранционни срокове, поради което се извършва текущ ремонт на отделни участъци с цел минимално затруднение за гражданите.

На пресконференцията бе съобщено, че договорът за ремонта на покрива на Доходното здание е в процес на прекратяване. Подготвят се нови количествени сметки, като ще бъдат обхванати всички части на покрива, а не само първоначално предвидените. В предстоящата обществена поръчка ще бъдат включени както недовършените дейности, така и нови, необходими за осигуряване на цялостната непропускливост на покривните обшивки.

В сферата на инвестициите заместник-кметът Златомира Стефанова представи напредъка по три ключови концепции по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 с общ бюджет от около 62 млн. лв. По първата концепция се предвижда рехабилитация на 700-метров участък от бул. „Тутракан“, изграждане на нова велоалея, закупуване на 8 електробуса и изграждане на 8 зарядни станции, както и обновяване на 188 спирки на градския транспорт. Предвидено е и закупуване и монтиране на 48 филтърни куба за ограничаване на фините прахови частици.

Към момента общината е провела процедура за избор на изпълнител за външно управление на проекта, а по процедурата за инженеринг на бул. „Тутракан“ е изпратена документация за предварителен контрол. Паралелно с това „Обществен транспорт – Русе“ ЕАД е подал документация за доставка на електробусите и зарядните станции, като се очаква становище от Агенцията по обществени поръчки.

В рамките на втората концепция се предвиждат разширение на Доходното здание чрез нов корпус, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ и обновяване на Обредния дом, както и създаване на ново открито пространство със сцена за публични събития. В момента се подготвя техническата документация за обявяване на обществените поръчки.

Третата концепция, изпълнявана в партньорство с Община Сливо поле, включва закупуване на електробуси за линията Русе – Сливо поле, ремонт на Художествената галерия в Русе и нейното фондохранилище, изграждане на мултифункционален социален център в кв. „Средна кула“, обновяване на пътя Николово – Червена вода и създаване на зелени и спортни пространства в ж.к. „Чародейка-Юг“. И по тази концепция се подготвя необходимата документация за възлагане.

По Програма ИНТЕРРЕГ Румъния–България е обявена обществена поръчка за изграждане на нов градски парк на бул. „Липник“ 121. Паралелно с това се разработва проект за велоалея Русе – Николово с дължина 7,5 км, изграждане на вело-информационен център в Парка на младежта, обновяване на бившата Зала на смеха и създаване на планетариум. Предвидени са и съпътстващи инициативи за насърчаване на колоезденето.

В социалната сфера заместник-кметът Димитър Недев представи напредъка по два проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост – за модернизация на Дом за стари хора „Възраждане“ и за изграждане на две нови услуги за резидентна грижа за лица с психични разстройства с общ капацитет 30 потребители. Срокът за изпълнение е до 30 юни 2026 г.

Представена беше и нова инициатива за въвеждане на гривни с QR код за хора с деменция и когнитивни затруднения, които ще осигуряват бърз достъп до информация и контакт с близки при необходимост.

По проект „Телекеър“ вече са предоставени 22 устройства за дистанционно наблюдение, като до края на месеца ще бъдат обхванати всички 33 потребители. Услугата осигурява 24-часово наблюдение от медицински специалисти и възможност за бърза реакция при сигнал.

По отношение на състоянието на дигата в с. Николово заместник-кметът Никола Лазаров допълни, че от 27 март ще бъде въведена временна организация на движението с пропускане в едното платно и изчакващ режим, като предимство ще имат автомобилите, движещи се от посока града. Вече е изградена и необходимата отводнителна система, която ще ограничи навлизането на водни маси от главния път към съоръжението.

Лазаров отбеляза, че с подобряване на метеорологичните условия е засилена дейността по аварийни ремонти на улични платна и тротоари. Приоритетно са обхванати основните пътни артерии, като към момента работата продължава и в по-малките улици в кварталите. Въведен е и седмичен график за миене и метене на уличната мрежа, като при необходимост се осигурява съдействие от органите на реда за освобождаване на участъци от неправилно паркирани автомобили.

Във връзка с подобряване на градската среда предстои сключване на договор за проектиране на сондажни кладенци за поливни нужди на четири ключови локации в града – кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“, площад „Дунав“, районът на паметника „Альоша“ и кръговото при ул. „Тулча“.

Планира се от 15 април на 13 места в Русе да бъдат разположени контейнери за строителни отпадъци, като паралелно с това ще стартира и кампания за безвъзмездно извозване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата, включително мебели и бяла техника. Те могат да бъдат оставяни в близост до контейнерите за смет.

В екологичен аспект беше отчетено, че през февруари автоматичната станция за контрол на атмосферния въздух - ДОАС, е дооборудвана с модул за измерване на формалдехид. По предложение на Обществения съвет по екология предстои преместване на станцията „Петър Берон“, като една от обсъжданите локации е районът на ул. „Българска морава“ в близост до ОУ „Ангел Кънчев“. В допълнение, мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда ще извършва 14-дневен мониторинг на качеството на въздуха в района на сградата на Община Русе.

В областта на културата заместник-кметът Енчо Енчев отчете значително увеличение на постъпленията от продажби на билети за Международния фестивал „Мартенски музикални дни“ в сравнение с миналата година, като през тази ръстът достига 300%, включвайки и концерта на Ара Маликян. Представен беше графикът на дейностите, свързани с Програма „Култура“, като за днес е предвидено заседание на Комисията за административна допустимост, а на 8 април предстои Комисията за оценка на проектните предложения да даде своите становища. Енчев информира и за предстоящите събития – отбелязване на 133 години от кончината на Баба Тонка, Великденското хоро на 12 април, възстановка, посветена на Стоян Михайловски на 15 април и отбелязване на 150 години от Априлското въстание на 20 април.

По темата за спортната инфраструктура кметът Пенчо Милков съобщи, че след проверка на Българския футболен съюз на Градския стадион са установени редица изисквания за лицензиране – подобряване на осветлението, изграждане на платформи за телевизионно излъчване и VAR системи, наличие на напълно изправно осветление на стадиона с направено ново замерване за осветеност на терена и др. В дългосрочен план са предложени и се обсъждат и по-мащабни реконструкции - обновяване на секторите с минимум 4500 седалки и изграждане на нова тревна настилка с необходимата дренажна, поливна и отоплителна инфраструктура.