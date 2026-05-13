Кабинетът "Радев":

Силен вятър събори дървета и клони в Русенско

13 май 2026, 13:52 часа 401 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Силен вятър събори дървета и клони в Русенско

До 86 км/час достига скоростта на вятъра в Русе, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. Оттам информираха, че заради много силния вятър е издадено щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че от сутринта досега са постъпили сигнали за две паднали дървета и за прекършен клон в града.

Още: Жълт код за силен вятър и градушки

Едно от дърветата се е разцепило и част от него се е подпряла на покрива на малък магазин, намиращ се на централната пешеходна улица "Александровска". На място са изпратени екипи. 

Сигнали за паднали дървета и клони има и по пътищата в Русенско. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева каза, че тази нощ екип на противопожарната служба е реагирал на сигнал за паднало дърво на главния път Русе - Силистра, в района на местността Бялата къща. То е пречило на движението в едната лента, като е отстранено от пътното платно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: На метри от театъра: Дърво падна в парка “Заимов“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русе силен вятър паднали дървета паднали клони
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Русе
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес