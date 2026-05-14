Заместник-министър Мариела Модева откри туристическото изложение „Уикенд туризъм“ в Русе

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева откри XXI издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ в Русе. Форумът се провежда от 14 до 16 май и се организира от Община Русе и ОП „Русе Арт“ в партньорство с Министерството на туризма.

Проф. Модева подчерта, че Русе е ярък пример за потенциала на градския, културния, дунавския и уикенд туризма. По думите ѝ градът съчетава впечатляваща архитектура, богато културно-историческо наследство, активен събитиен календар и естествена връзка с река Дунав, което го превръща в разпознаваема дестинация за български и чуждестранни туристи. „През годините “Уикенд Туризъм” се утвърди като едно от ключовите събития за сектора. Русе показва много ясно защо кратките пътувания и уикенд туризмът имат все по-голямо значение за развитието на регионите“, заяви заместник-министър Модева.

Кметът на дунавския град Пенчо Милков подчерта ролята на форума за създаването на нови партньорства и обмена на идеи между общини, организации и представители на туристическия сектор.

„Уикенд туризъм“ превръща Русе в място за срещи между традициите и модерния облик на българските градове. Когато градът живее навън - по площадите, сцените и алеите, хората усещат истинската му енергия“, заяви Милков.

Проф. Модева посочи, че само през първото тримесечие на 2026 г. в община Русе са отчетени над 20 хиляди регистрации на туристи, а през 2025 г. техният брой е над 112 хиляди. Ръстът на чуждестранните гости спрямо предходната година е 21%, което показва нарастващия интерес към Русе и региона.

„Министерството на туризма ще подкрепя активно регионалния и вътрешния туризъм, защото вярваме, че именно местата със силен характер и дух правят България привлекателно място за туристи от цял свят. Затова партньорството между държавата, местната власт, бизнеса и културните институции е изключително важно“, каза още проф. Модева. Министерството участва традиционно в изложението със собствен информационен щанд, на който ще бъдат представени възможностите за развитие на различните видове туризъм в България, с акцент върху устойчивите и иновативни туристически продукти, регионалните маршрути и добрите практики за популяризиране на страната като целогодишна туристическа дестинация.

В рамките на тридневния форум Русе събира представители на туристическия сектор, общини, културни институции, занаятчии, кулинарни експерти, творци и гости от страната и чужбина. Програмата включва презентации на дестинации, кулинарни демонстрации, артистични и музикални изпълнения, занаятчийски ателиета, фестивални активности и инициативи за популяризиране на местното културно-историческо наследство.