Изненада в лагера на Франция: Дешан остави звезда на Реал Мадрид извън Мондиал 2026

Селекционерът на Франция Дидие Дешан официално разкри имената на 26-мата футболисти, които ще защитават честта на "петлите" на предстоящия Мондиал 2026. Като финалист от предишното Световно първенство, френският тим влиза в надпреварата с огромни очаквания и статут на един от основните фаворити за трофея. Жребият определи Франция да премери сили в груповата фаза с отборите на Сенегал, Ирак и Норвегия - поток, който изглежда преодолим, но изисква максимална концентрация от самото начало.

Изненади в селекцията на Франция за Мондиал 2026

Списъкът на Дешан обаче не премина без изненади и предизвика сериозни дискусии сред футболната общественост. Прави впечатление отсъствието на ключови фигури, които доскоро се считаха за сигурни пътници. Извън сметките останаха вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие, халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и острието на Тотнъм Рандал Коло Муани. Тези липси ясно показват намерението на треньора да заложи на нова динамика и играчи, които се намират в оптимална форма в края на клубния сезон.

За сметка на отсъстващите, Дешан гласува доверие на "английското" дуо от Кристъл Палас - защитникът Максенс Лакроа и нападателят Жан-Филип Матета намират място в състава след отлични изяви във Висшата лига. Вратарската линия също претърпя лека корекция, като трети избор под рамката ще бъде стражът на Ланс - Робин Рисер.

В ядрото на тима остават добре познати имена като Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени и ветерана Н'Голо Канте, които ще трябва да напътстват по-младите таланти като Майкъл Олисе и Раян Шерки. С този микс от опит и младост Франция се отправя към Мондиала с ясната цел да поправи горчивината от загубения финал в Катар и отново да се изкачи на световния връх.

