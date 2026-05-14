ЦСКА обезкърви Локо Пловдив по "служебен път" за финала на Купата на България

Големият финал за Купата на България ще бъде белязан от интересен административен ход. ЦСКА обезкървява своя съперник Локомотив Пловдив по "служебен път", след като стана ясно, че Георги Чорбаджийски няма право да излезе на терена. Офанзивният халф, който е под наем на "Лаута" именно от „армейците“, е спрян от участие заради клауза в договора между двата клуба и няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея.

Тази точка е залегнала в договора за преотстъпване, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец, пишат колегите от "Тема Спорт". Това е честа практика у нас и по света. По-рано през пролетта по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов.

21-годишният Чорбаджийски записа 6 участия за "армейците" началото на сезона, но през по-голямата част от есента играеше за дублиращия отбор във Втора лига. През зимата той премина на „Лаута“ до края на сезона и досега има 12 мача с "черно-бялата" фланелка. Офанзивният халф, който може да бъде ползван още като крило и централен нападател, бе титуляр във всеки от последните 5 мача на Локо Пловдив. Той се разписа и при победата с 4:0 над Арда в Кърджали в първия полуфинал за Купата.

