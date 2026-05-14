Венци Стефанов: Румен Радев е топ попадение! Рано или късно България ще издигне паметник на Тодор Живков!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов гостува в предаването "Дневен ред" с водещи Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, където даде своето мнение по множество спортни и обществени теми. Сред тезите на бизнесмена се откроиха суперлативи за Тодор Живков. Според властимащия в "Овча Купел" рано или късно България ще издигне паметник на бившия първи. В политическите си анализи пък Стефанов не скри симпатиите си към новия премиер Румен Радев.

"Не смятам, че има Борисов от какво да се притеснява. Не мисля, че има заплаха и че Борисов чак толкова се страхува. В годините сме се познавали. Имахме добри контакти. Много често сме се виждали при един човек, когото той охраняваше и на когото рано или късно България ще му вдигне паметник. Да, имам предвид Тодор Живков. Това, което той е направил за 35 години, ние не успяхме да го разрушим за 35 години. Поне трябваше да го боядисаме. И това не направихме", заяви Стефанов.

"Румен Радев е най-доброто попадение. За да си генерал от авиацията, трябва да си много повече от другите генерали... Знам, че неговите приоритети са образованието, младежта. Крайно време е да се направи една детска болница", смята президентът на Славия.

