Кабинетът "Радев":

Венци Стефанов: Румен Радев е топ попадение! Рано или късно България ще издигне паметник на Тодор Живков!

14 май 2026, 22:38 часа 140 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Венци Стефанов: Румен Радев е топ попадение! Рано или късно България ще издигне паметник на Тодор Живков!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов гостува в предаването "Дневен ред" с водещи Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, където даде своето мнение по множество спортни и обществени теми. Сред тезите на бизнесмена се откроиха суперлативи за Тодор Живков. Според властимащия в "Овча Купел" рано или късно България ще издигне паметник на бившия първи. В политическите си анализи пък Стефанов не скри симпатиите си към новия премиер Румен Радев.

Венци Стефанов: Това, което той е направил за 35 години, ние не успяхме да го разрушим за 35 години

"Не смятам, че има Борисов от какво да се притеснява. Не мисля, че има заплаха и че Борисов чак толкова се страхува. В годините сме се познавали. Имахме добри контакти. Много често сме се виждали при един човек, когото той охраняваше и на когото рано или късно България ще му вдигне паметник. Да, имам предвид Тодор Живков. Това, което той е направил за 35 години, ние не успяхме да го разрушим за 35 години. Поне трябваше да го боядисаме. И това не направихме", заяви Стефанов.

Пас към миналото тъмбн

"Румен Радев е най-доброто попадение. За да си генерал от авиацията, трябва да си много повече от другите генерали... Знам, че неговите приоритети са образованието, младежта. Крайно време е да се направи една детска болница", смята президентът на Славия.

ОЩЕ: Без лиценз, но и без загуба: Берое продължи добрата си серия в битката за оцеляване в Първа лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Славия Тодор Живков Венцеслав Стефанов Румен Радев
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес