Лайфстайл:

Кметът на Русе откри международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане“

29 март 2026, 12:31 часа 432 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Русе
Кметът на Русе откри международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане“

Кметът на община Русе Пенчо Милков откри днес четвъртото издание на международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане“ на Градския стадион. Събитието се провежда с подкрепата на Общината и със съдействието на Спортния лекоатлетически клуб „Дунав“ – Русе и събра над 100 състезатели от 6 държави.

В своето приветствие към участниците кметът подчерта значението на подобни спортни форуми за развитието на града като привлекателна дестинация за активен начин на живот и международни събития.
„Следващата ни амбиция е състезанието да излезе извън стадиона и да се проведе по улиците и в парковете на Русе, така че всички гости и участници да усетят и видят красотата на нашия град“, заяви Милков. Той допълни, че Общината ще продължи да подкрепя инициативи, които съчетават спорт, туризъм и възможности за международен обмен. Кметът отправи специални благодарности към Вихрен Иванов, който и тази година е технически директор на проявата, за неговата ключова роля в организацията на ултрамаратона.

Програмата на „Дунав 24 ч. бягане“ включва дисциплини на 24, 12 и 6 часа, както и междинни класирания на 50 км, 100 км и 100 мили. В надпреварата е включена и щафета от трима състезатели. Стартът на основната 24-часова дисциплина бе даден днес в 11 часа, а финалът е насрочен за 29 март /неделя/ в 12 часа, съобразно преминаването към лятното часово време.

Събитието привлече силно международно участие и престижни имена, като сред тях е легендарният български ултрамаратонец Руско Кадиев. Очакват се и опити за подобряване на национални рекорди в различни дистанции.

Маратонът е признат от Международната ултрарънинг асоциация и носи бронзов етикет, което гарантира вписването на резултатите в световната статистика. Състезанието може да бъде проследено и чрез 24-часово онлайн излъчване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

        

      

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
