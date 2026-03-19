Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 19 МИР - Русе

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 19 МИР - Русе за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Живка Дочева Бучуковска

2. Емил Денков Денков

3. Симеон Ненов Иванов

4. Красимир Цеков Иванов

5. Димитър Живков Брашнаров

6. Кристиана Миленова Маринова

7. Стефан Цветомиров Цанев

8. Калина Богданова Лазарова

9. Красимира Николаева Русинова

10. Валери Стефчев Йорданов

11. Давид Александров Александров

12. Росен Миланов Билчев

13. Веселин Димитров Додев

14. Богомил Илиев Колев

