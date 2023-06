Summer Fest Sofia 2023 започва днес - вижте акценти от програмата за юли

Откриването е с познатото от миналата година събитие Sofia Finest (30 юни – 2 юли). Тазгодишното издание е с надслов "If life was a cocktail of..." ("Ако животът беше коктейл от…").

Театър, музика и детска програма са акцентите в юлската програма на Sofia Summer Fest. Първият концерт е на 1 юли и е на Орлин Павлов, първата постановка - на 3 юли, е "Операцията" с участието на Орлин Горанов, Миглена Стоева, Тони Минасян и Мариан Бачев, а първото детско събитие – на 4 юли, е "Маргаритка" – сапунено парти шоу.

В театралния афиш са също "Спусък" с участието на Яна Маринова, Димитър Живков, Ива Караманчева и Теодор Папазов, "Извънредно любовно" със Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова, "Жена ми се казва Борис" със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков-Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова, Жанина Дончева, "Баща ми се казва Мария" с Асен Блатечки, Станимир Гъмов, Стефан Рядков, Петьо Петков-Шайбата, Жанина Стоилова и Невена Бозукова, "Аз и ти, преди ние" с Йоанна Темелкова и Владимир Михайлов, "Горката Франция" с Александър Дойнов, Александър Кадиев, Екатерина Евро, Фахрадин Фахрадинов и Анелия Луцинова, "Изненада" с Мария Сапунджиева, Филип Аврамов, Татяна Цветкова и Миглена Стоева, "Още една жена каза" със Здрава Каменова и специалните ѝ гости Яна Огнянова, Наталия Цекова и гласовитата Габриела Колева Gabo, "Игра за двама" със Стефани Ивайло и Александър Кадиев, "Кучки" със Станимир Гъмов, Невена Бозукова, Албена Павлова, Даниел Пеев и Петьо Петков-Шайбата и "Комикадзе на кръстопът" с Кръстю Лафазанов.

За децата са представленията "Макс и Мориц", "Червената шапчица", "Приключенията на Лукчо", "Трите прасенца", "Малкото зъбче", "Приказка за важните неща" и "Музикалница".

За почитателите на музиката са предвидени концерти на "Братя Мангасариян", Камелия Тодорова и "Керана и Космонавтите", хип хоп фестивал и "Пътуване в музиката" на Плевенска филхармония с участието на Камен Воденичаров.