Yettel започва да приема предварителни поръчки за HONOR Magic V5 - най-тънкият сгъваем телефон на марката

От днес Yettel започва да приема предварителни поръчки за новия сгъваем смартфон HONOR Magic V5 5G, като кампанията ще продължи до 4 септември 2025 г. Клиентите, които направят заявка в този период, ще получат и безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple, а комплектът може да бъде закупен на преференциална цена до официалния старт на продажбите, която е с 500 лв. по-ниска от цената към официалното пускане в продажба - 5 септември.

Допълнително предимство за всички клиенти, които закупят HONOR Magic V5 до 31 декември 2025 г., е, че те ще могат да се възползват от безплатна 6-месечна премиум застраховка на дисплея - HONOR Care+ Screen Protection, ако регистрират покупката си в 15-дневен срок на имейл адрес bg.support@honor.com. Потребителите трябва да изпратят IMEI кода на устройството и документите за покупка най-късно до 15 януари 2026 г., като след успешна регистрация, ще получат потвърждение от сервизния център в рамките на 5 работни дни.

HONOR Magic V5 е ново поколение сгъваем смартфон, с най-тънкия и лек дизайн на марката до момента. С дебелина от едва 8,8 мм и тегло само 217 г[1], той е перфектното съчетание между стил и иновация. Сгъващият механизъм е проектиран с HONOR Super Steel панта, осигуряваща изключителна издръжливост и плавно сгъване. Вътрешният дисплей е подсилен с въглеродни влакна, което осигурява отлична устойчивост на удар, докато външният екран разполага с NanoCrystal Shield за защита от надрасквания - например, ако се сложи в чантата до ключове. А благодарение на сертифицираната защита IP58 и IP59, която осигурява надеждна устойчивост срещу прах и вода, HONOR Magic V5 може да бъде надежден спътник и край басейна, и на летен фест в парка.

Батерията е друга силна черта на новия модел на HONOR - той е оборудван с революционна силициево-въглеродна батерия с капацитет 5820mAh. Това означава, че гледането на сериали, видеоигрите или провеждането на дълги видеоразговори не представляват предизвикателство за него. А когато все пак е необходимо - телефонът поддържа бързо зареждане чрез 66W през кабел и 50W безжично с HONOR SuperCharge.

Фотографските възможности на HONOR Magic V5 също не са за пренебрегване. Системата HONOR AI Falcon Camera включва 64MP перископен телеобектив, 50MP основна камера и 50MP ултраширокоъгълна камера, които предоставят невероятно качество на изображенията. Благодарение на вградения изкуствен интелект, смартфонът предлага оптимизирана обработка на изображенията - гаранция за ярки и детайлни снимки при всякакви условия. С големия си 7,95-инчов вътрешен и 6,43-инчов външен дисплей, HONOR Magic V5 е винаги готов за мултитаскинг, като предлага лесен достъп до основни функции в движение.

В основата на всичко стои чипът Qualcomm Snapdragon 8 Elite, който осигурява безпрецедентна производителност и поддръжка на всички 5G честоти, предоставяйки на потребителите достъп до най-съвременните технологии. Моделът се предлага в два стилни цвята – черен и златист, както и с повече от достатъчно място за съхранение от 512 GB.

Клиентите, които закупят HONOR Magic V5, могат да се възползват и от всички предимства на пакета „Смартфон вселена“ на Yettel. С него те получават 3 години гаранция без допълнително заплащане, вместо стандартните 2, възможност да правят дистанционна диагностика на техническото състояние на смартфона си със „Смартфон диагностика“, както и опция да застраховат устройството си, с първа вноска осигурена от Yettel. При необходимост, всички смартфони, закупени от оператора, могат да ползват услугите на оторизирания сервиз, а когато дойде време за смяна - предаването на устройството за рециклиране носи и отстъпка за закупуване на ново.

[1] Само белият цвят слонова кост е с дебелина 8,8 мм в сгънато състояние, 4,1 мм в разгънато състояние, с тегло 217 г. Другите цветни типове са с дебелина 9,0 мм в сгънато състояние, 4,2 мм в разгънато състояние, с тегло 222 г. В България се моделът се предлага само в черен и златен цвят.