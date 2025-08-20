Хулио Веласкес обяви двама играчи, които със сигурност ще пропуснат мача с АЗ Алкмаар

Наставникът на Левски Хулио Веласкес потвърди на 100 процента, че двама играчи ще пропуснат първия мач срещу АЗ Алкмаар от плейофите на Лигата на конференциите. Това са Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които все още не са възстановени от травмите си и няма да бъдат в групата за мача. Останалите футболисти на Левски са здрави, потвърди Веласкес. Въпросителни има и около Никола Серафимов, който може и да не бъде в групата заради документални пречки.

Левски без Костадинов и Сангаре в първия мач срещу АЗ Алкмаар

Костадинов и Сангаре лекуват травми от известно време, като бе почти сигурно, че те няма да могат да вземат участие в срещата с АЗ Алкмаар на "Васил Левски". Все пак се видя напредък и при двамата, като започнаха да тренират с отбора. Надеждите бяха, че поне Георги Костадинов ще може да се включи в групата, но Веласкес призна, че все още не е готов. що се отнася до Никола Серафимов, при него има забавяне с работната му виза и все още не е ясно дали ще може да бъде картотекиран навреме за двубоя с АЗ.

Левски очаква да играе на националния стадион при много сериозна подкрепа от трибуните, тъй като продадените билети надхвърлят 32 000. Един сектор обаче вероятно ще остане полупразен по обясними причини - поне на база продадените билети до момента. Реваншът в Нидерландия е след седмица, когато ще стане ясно и кой от двата тима продължава към основната фаза на Лигата на конференциите.