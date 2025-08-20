Войната в Украйна:

Хулио Веласкес обяви двама играчи, които със сигурност ще пропуснат мача с АЗ Алкмаар

20 август 2025, 16:15 часа 268 прочитания 0 коментара
Хулио Веласкес обяви двама играчи, които със сигурност ще пропуснат мача с АЗ Алкмаар

Наставникът на Левски Хулио Веласкес потвърди на 100 процента, че двама играчи ще пропуснат първия мач срещу АЗ Алкмаар от плейофите на Лигата на конференциите. Това са Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които все още не са възстановени от травмите си и няма да бъдат в групата за мача. Останалите футболисти на Левски са здрави, потвърди Веласкес. Въпросителни има и около Никола Серафимов, който може и да не бъде в групата заради документални пречки.

Левски без Костадинов и Сангаре в първия мач срещу АЗ Алкмаар

Костадинов и Сангаре лекуват травми от известно време, като бе почти сигурно, че те няма да могат да вземат участие в срещата с АЗ Алкмаар на "Васил Левски". Все пак се видя напредък и при двамата, като започнаха да тренират с отбора. Надеждите бяха, че поне Георги Костадинов ще може да се включи в групата, но Веласкес призна, че все още не е готов. що се отнася до Никола Серафимов, при него има забавяне с работната му виза и все още не е ясно дали ще може да бъде картотекиран навреме за двубоя с АЗ.

Хулио Веласкес

Левски очаква да играе на националния стадион при много сериозна подкрепа от трибуните, тъй като продадените билети надхвърлят 32 000. Един сектор обаче вероятно ще остане полупразен по обясними причини - поне на база продадените билети до момента. Реваншът в Нидерландия е след седмица, когато ще стане ясно и кой от двата тима продължава към основната фаза на Лигата на конференциите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес