САЩ обявиха, че Европа на практика ще купува от тях гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО)

САЩ продават оръжия на Европа с 10% надценка, след което те се озовават в Украйна. Постъпленията могат да бъдат използвани за покриване на разходите за защита на украинското въздушно пространство като част от гаранциите за сигурност, заяви американският министър на финансите Скот Бесент в интервю за Fox News. Така той описа новата схема, наречена PURL, при която европейските съюзници на Киев купуват системи за противовъздушна отбрана, прехващачи и други оръжия от Америка, за да ги предадат след това на украинската армия.

Гаранции за сигурност чрез новата инициатива

Министърът беше попитан колко ще платят САЩ за евентуална въздушна подкрепа за Украйна, както беше обявено по-рано от президента Доналд Тръмп. Американският лидер заяви, че Щатите могат да допринесат за гаранциите за сигурността на Украйна.

"Ние продаваме оръжие на европейците, които след това го продават на украинците, а президентът Тръмп взема 10% надценка върху оръжието. Така че може би тези 10% ще покрият разходите за въздушното прикритие", смята Бесент.

Въпросът за гаранциите за сигурността стана една от ключовите теми по време на срещата в Белия дом на 18 август, на която се събраха президентите на САЩ и Украйна - Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, заедно с най-важните европейски лидери. Беше обсъдено, че бъдещата система за подкрепа на Киев може да се основава на принципите на член 5 на НАТО, но без официално членство на Украйна в Алианса.

Тръмп подчерта, че Вашингтон ще участва в тези споразумения, но основната роля ще принадлежи на европейските партньори. В същото време той изключи възможността за изпращане на американски войски в Украйна. Но пък Белият дом отбеляза, че не изключва въздушна подкрепа за Украйна в рамките на бъдещите гаранции.

След преговорите стана ясно, че около 10 страни са готови да изпратят войски, за да помогнат на Украйна - по информация на Bloomberg. Те ще бъдат разположени далеч от фронта и ще са един вид гаранти за спазване на примирие при сключено споразумение с Русия.

Володимир Зеленски заяви, че подробностите ще бъдат договорени в рамките на следващите дни. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е поел лидерството на работна група, която трябва да създаде механизма за гаранциите, според The Wall Street Journal. Американската медия публикува и потенциален план за гаранции за сигурност на Украйна с участие на САЩ: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна.