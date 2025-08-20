Тръмп, който говори за размяна на земи, фрапира с "познания" за географията на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Крим беше окупиран от Русия по време на неговото президентство, това щяло да бъде на първите страници на вестниците в продължение на две десетилетия. "Ако бях се отказал от тази земя, щях да бъда на първата страница на всеки вестник в продължение на следващите 20 години“, са точните думи на републиканеца, цитирани от Clash Report и от украински медии, с които той за пореден прехвърли отговорността към тогавашния президент Барак Обама.

Той отбеляза още, че медиите почти не споменавали, че Крим е бил окупиран от Русия по време на президентството на Барак Обама.

Наскоро Тръмп написа в Truth Social, че възстановяването на контрола върху окупирания от Русия Крим и присъединяването на Украйна към НАТО не подлежат на обсъждане: "Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски.

Trump on Crimea:



If I gave up that land, I would be on the front page of every paper for the next 20 years. pic.twitter.com/J0Q0cQVE87 — Clash Report (@clashreport) August 19, 2025

Тръмп смая с географските си познания

Докато говореше за полуострова, Тръмп заяви още, че той е приблизително с размерите на щата Тексас - невярно твърдение, което само показва доколко държавният глава на САЩ няма представа от географията на Украйна. Не само че е невярно, твърдението е далеч от истината. Крим заема около 27 000 квадратни километра, докато Тексас се простира на над 676 000 квадратни километра (с водите - дори и повече) - американският щат е с над 25 пъти по-голяма площ.

Всъщност цяла Украйна е около 603 000 квадратни километра и въпреки че е втората по големина държава в Европа по площ, е по-малка от Тексас.

И още невероятни думи на Тръмп - Крим, тази огромна земя, се простирала в океана, след което изведнъж океанът стана море - "точно в Черно море". Земята била "много красива", "хубава".

🤡 Trump said that Crimea is "in the middle of the ocean."



He then compared the peninsula in size to Texas — which is 25 times larger.



🌐Texas covers 695,600 sq. km, while Crimea is only 27,000 sq. km. The difference is clearly shown in the photo.



The U.S. president flaunted… pic.twitter.com/Xjc69mKnUE — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2025

Окупацията на Крим

Окупацията на Крим от страна на руския диктатор Владимир Путин започна през февруари 2014 г., когато руски войски без знаци за разпознаване превзеха ключови административни сгради и военни съоръжения на полуострова. След това Москва установи контрол над местните власти и организира т.нар. референдум, който не е признат от международната общност. На 18 март 2014 г. Русия обяви анексирането на Крим, което е явно нарушение на международното право и суверенитета на Украйна.

Международната реакция беше предимно негативна. Общото събрание на ООН прие резолюция, потвърждаваща териториалната цялост на Украйна и признаваща Крим за неразделна част от страната. Тогавашният президент на САЩ Барак Обама беше сред първите, които осъдиха действията на Москва, подчертавайки, че така нареченият референдум, проведен под руски военен контрол, няма никаква легитимност.

По негова инициатива Вашингтон, заедно с Европейския съюз, наложи първите санкции срещу Русия, насочени срещу руски официални лица, олигарси и ключови икономически сектори. Обама подчерта, че Крим е част от Украйна и че насилственото завземане на територия представлява опасно предизвикателство за международния ред.

Може ли Украйна да си върне Крим?

По време на посещението си в САЩ на 18 август украинският президент Володимир Зеленски обсъди с Тръмп възможни сценарии за мирно разрешаване на войната. Украинският лидер не изключи възможността териториални размени да бъдат включени в дневния ред. В същото време той подчерта, че изпълнението на такива споразумения ще бъде изключително трудно - самата Конституция на Украйна не го позволява.

Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио всяко мирно споразумение ще изисква отстъпки и от Русия, и от Украйна - никой няма да получи стопроцентово удовлетворение.

Крим засега остава на заден план спрямо Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, части от които също са окупирани от Руската федерация. Преди време Зеленски призна, че трудно Украйна може да си върне с военна сила завзетите от руските сили земи.

