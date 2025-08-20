Войната в Украйна:

Ботев Пловдив смени Левски с отбор от Втора лига

Ботев Пловдив ще срещне Хебър Пазарджик в контролна среща по време на паузата на „жълто-черните“ в шампионата.

Спарингът ще се състои в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, информираха от клуба.

Двубоят е със свободен вход 

Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна.

„Вратите на стадиона ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки. В 10:00 часа ще отвори и фен магазинът на „Колежа“, където можете да намерите официалния мачов екип, както и други нови артикули“, заявиха от Ботев.

