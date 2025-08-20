Заради митата: Търговският излишък на Германия със САЩ се свива с над 12 процента

Германия отчита свиване на търговския си излишък със САЩ с над 12 процента през първото полугодие на 2025 г., показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис", цитирани от БТА . Причина за спада са въведените от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп мита върху вноса на редица стоки от Европа.

Между януари и юни германският износ за САЩ е надхвърлил вноса с 30,2 млрд. евро, което е с 12,8 на сто по-малко спрямо същия период на 2024 г. САЩ остават най-големият купувач на германски стоки – на стойност 77,6 млрд. евро, макар че това е с 3,9 на сто по-малко на годишна база. Силен спад се отчита при износа на моторни превозни средства и части (минус 8,6 на сто), както и на машини (минус 7,9 на сто).

На второ и трето място сред клиентите на германската икономика се нареждат Франция (59,2 млрд. евро, спад от 2,1 на сто) и Нидерландия (55,7 млрд. евро, без промяна), следвани от Полша (49,4 млрд. евро, ръст от 5,6 на сто).

По внос Германия остава най-силно зависима от Китай – 81,3 млрд. евро през първите шест месеца на годината, или 10,7 на сто повече спрямо година по-рано. Следват Нидерландия (49,3 млрд. евро, ръст от 3 на сто) и САЩ (47,4 млрд. евро, увеличение от 2,7 на сто).

Франция е втората държава в ЕС с най-голям излишък в търговията със САЩ – 25,8 млрд. евро (спад от 2,3 на сто), а Великобритания е трета с 20,7 млрд. евро (минус 10,8 на сто).

Според икономиста на Commerzbank Винсент Стамер новите американски мита могат да доведат до забавяне на германския износ за САЩ с 20 до 25 на сто в следващите две години.

