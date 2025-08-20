Мъск: Европа умира

Войната в Украйна:

Европа умира, написа милиардерът Илон Мъск в платформата си Х. Повод за думите му е последната статистика, споделена от потребител, според която през 2023 г. в ЕС са родени само 4,09 милиона бебета, докато 5,35 милиона души са починали, което е с 1,26 милиона повече смъртни случаи, отколкото раждания за една година. През 60-те години на миналия век Европа имаше над 7 милиона раждания годишно, но оттогава този брой намалява.

Мъск и демографията

Припомняме, че неведнъж Мъск е казвал гръмки слова за колапс на населението и за демографската криза. Той отдавна е загрижен за световната демография. Изглежда собственикът на Х проявява интерес към темата, като в различни свои публикации той се интересува от демографската криза в Япония, нивата на раждаемост в Гърция, като дори бе изненадан и от ситуацията в България.

Есента на миналата година той се разтревожи и за мрачната статистика в Австралия. Коефициентът на раждаемост в Австралия от 1,50 представлява най-ниското ниво за всички времена. Експертите казват, че по-младите австралийци са все по-загрижени за икономическата си сигурност и това оказва влияние върху решенията им за семейно планиране, съобщи ABC. ОЩЕ: Мъск: Идва колапс на населението

