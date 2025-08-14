Войната в Украйна:

Мира Сорвино ще дебютира на Бродуей в легендарен мюзикъл

14 август 2025, 08:39 часа 254 прочитания 0 коментара
Носителката на „Оскар“ Мира Сорвино ще направи дебюта си на Бродуей тази есен в „Чикаго“ в театър „Амбасадор“ от 15 септември до 2 ноември, пише Асошиейтед прес. Тя ще изиграе търсещата внимание Рокси Харт.

„От малка искам да танцувам и да пея в мюзикъл на Бродуей. Да се присъединя към такова легендарно шоу като „Чикаго“, с такъв невероятен състав в миналото и сега, е буквално сбъдната мечта“, каза тя в изявление.

Поставен през 20-те години на 20-и век „Чикаго“ е унищожителна сатира за това как бизнесът и медиите създават известни личности от престъпници. Хореографията е вдъхновена от Боб Фос, а актьорите играят в оскъдно облекло на фона на песни като "Ах, този джаз" и Cell Block Tango.

Освен „Оскар“, Сорвино е печелила и „Златен глобус“, както и наградата „Изборът на критиката“ за изпълнението си в „Могъщата Афродита“ на Уди Алън. Играе във филми като „Лятото на Сам“ на Спайк Ли, „Резервни убийци“ на Антоан Фукуа и култовата комедия "Роми и Мишел".

„Чикаго“ разказва за домакинята и танцьорка Рокси, които убива любовника си, след като той заплашва да я напусне. За да избегне присъда, Рокси наема най-опитния адвокат по криминални дела в Чикаго, за да ѝ помогне да измами обществеността, медиите и нейната съперничка и съкилийничка Велма Кели, чрез създаване на шокиращи медийни заглавия.

Рокси е пресъздавана от десетки актриси, след като шоуто е поставено на Бродуей през 1996 г., сред които Памела Андерсън, Мелани Грифит, Ашли Симпсън и Робин Гивънс.

Източник: БТА

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
