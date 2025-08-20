След като Борисов обвини майката на загиналото в Несебър дете за трагедията: Гняв в мрежите

"Семейството може да предотврати такива инциденти", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Пловдив по повод смъртта на 8-годишното момче, паднало от парашут заради скъсани колани. "Каква била работата на децата по такива места", попита Борисов - този цитат предизвика реакции в социалните мрежи, тъй като билшият премиер на практика прехвърли вината за трагедията на самото семейство.

"Дума не отрони по темите, които би трябвало да го интересуват като държавник. За Борисов не е проблем, че в управляваната дълго от него държава, няма правила и изисквания за сигурността на атракционите по плажовете. Няма и контрол. Лидерът на ГЕРБ препоръча всеки да се пази сам от евентуални опасности. Няма препоръка за задълбочена проверка. Няма го типичния за него гняв. Няма сянка от критика към организаторите на забавленията, довели до смърт на дете. Защо концесионерите на плажа и съдържателите на атракциони не попадат под ударите на Борисовата критика, той си знае. Вероятно и те", пише в профила си журналистът Миролюба Бенатова.

Още: "Най-голямата регулация е в семейството": Борисов изхвърлил тротинетките на внуците (ВИДЕО)

Ето и цялото й мнение:

"Както стана ясно, парашутите се отдават от фирма на наследниците на така наречения "ликвидатор на ВИС" - убития преди години Веселин Стоименов. Живите от групировката не са изгубили силата си.

Интересно какво би казал, ако майката бе полетяла смъртоносно.

След смърт от употреба на вейп, се надигна огромна кампания и този бизнес беше забранен.

А междувременно, Тома Белев припомни, че миналата година през юли, Комисията за защита на потребителите, председателствана от Мария Филипова, е стартирала акция по "превенция на предлаганите туристически услуги на плажовете и ...водните атракциони". Не се казва превенция от какво. Превенция значи взимане на предварителни мерки, с цел избягване на нещо. Може да е имала предвид превенция от промени. Нещо като онази реплика на Дани Каназирева /бивш депутат от ГЕРБ и настоящ съдия в Пловдив/:

"Не пипайте организиранат престъпност, ще настане хаос!"

Още: За трагедията в Несебър и безводието: Премиерът с нови мерки и заповеди с неясен изход, срокове и отчетност