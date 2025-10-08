Войната в Украйна:

7 години, 7 изненади за рождения ден на Yettel.bg

Онлайн магазинът на Yettel празнува седмата си годишнина с празнични оферти и специални отстъпки. До края на октомври потребителите могат да се възползват от намаления до 250 лв./ 127,82 евро* при покупка на устройства в брой или на лизинг, в комбинация с избрани планове Total и Total Unlimited. Сред специалните предложения са някои от най-търсените модели на пазара – от iPhone 16 5G, през Realme GT 7 Dream Edition, Honor 400 Lite 5G и INFINIX Note 40 Pro, до достъпни комбинации като CMF Phone 1 в комплект с Watch Pro и Motorola Moto G86 5G с безжични слушалки. В промоцията влизат и премиум слушалките Marshall Monitor II, за които също важат преференциални условия. Всички оферти са валидни само онлайн и са с безплатна доставка в цялата страна.

Устройствата включени в празничната селекция се отличават с красив дизайн и отлична издръжливост, а смартфоните идват и с допълнителните предимства на пакета „Смартфон вселена“. Такива са удължената 3-годишна гаранция вместо стандартните 2 години, възможността за самостоятелна дистанционна проверка на техническото състояние и ползването на собствен сервиз на оператора в случай че се наложи ремонт. Допълнително, потребителите могат да сключат застраховка „Смартфон протект“ с която да защитят телефона си от повреди или кражба, като първата вноска е за сметка на Yettel, а с програмата „Рециклирай и спести“ операторът дава и възможност старо устройство да се предаде за рециклиране срещу отстъпка при покупка на ново.

Сред звездите на празничната кампания е Realme GT 7 Dream Edition 5G (512 GB) Най-новият модел на марката е създаден в партньорство с Aston Martin Formula One и впечатлява с изчистен аеродинамичен дизайн в емблематичния Aston Martin Racing Green цвят, мощен чипсет Dimensity 9400e от MediaTek и изумителен AMOLED дисплей с яркост до 6000 нита. Батерията с капацитет 7000 mAh и 120W бързо зареждане осигурява пълен заряд само за 40 минути и до два дни работа. Тройната камера с 50 MP основен сензор, 50 MP телефото и 8 MP ултраширокоъгълен обектив гарантира професионални снимки във всякакви условия. Моделът идва с Android 15 и Realme UI 6.0, предлага 16 GB RAM и 512 GB памет, както и революционна IceSense Graphene охлаждаща система за стабилна производителност при гейминг и работа. До края на октомври той може да бъде закупен в онлайн магазина на Yettel с 200 лв./ 102,26 евро в брой или на лизинг.

INFINIX Note 40 Pro (256 GB) съчетава стил, мощ и иновации в едно устройство

Моделът впечатлява с извит 55° AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz, който превръща всяко видео и игра в ярко мултимедийно изживяване. Тройната камера с 108 MP и оптична стабилизация улавя впечатляващо ясни и живи детайли – независимо дали се снима в движение или на слаба светлина. А звукът, професионално настроен от JBL – световно признат бранд в аудиотехнологиите – превръща всяка сцена във вълнуващо звуково изживяване. С 5000 mAh батерия, 70W бързо зареждане и MagKit система за удобно безжично зареждане, смартфонът е отлично оборудван за динамичното ежедневие. Устройството работи с операционна система XOS 14, базирана на Android, предлага 12 GB RAM и 256 GB памет. Допълнително предимство е, че в комплекта са включени аксесоари, които обикновено се закупуват отделно – зарядно устройство с MagSafe, слушалки и заден капак. Този месец може да бъде закупен в онлайн магазина на Yettel с 80 лв./ 40,90 евро отстъпка от редовната му цена – в брой или на лизингови вноски.

CMF Phone 1 5G (128 GB) + Watch Pro е комплект, който предлага цялостно дигитално изживяване

Телефонът разполага с 6.67-инчов Super AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz, осемядрен процесор MediaTek Dimensity 7300 5G, 8 GB RAM и 128 GB памет, осигуряващи бърза работа и стабилна връзка. Основната 50 MP камера прави ясни и наситени снимки, а батерията от 5000 mAh гарантира издръжливост през целия ден. Моделът работи с Nothing OS 2.6, базирана на Android 14, и предлага изчистен дизайн с модерен индустриален акцент. Освен смартфон, комплектът включва още смартчасовник CMF Watch Pro – атрактивно пакетно предложение за всеки съвременен потребител. Специалната онлайн оферта от Yettel включва 60 лв./ 30,68 евро отстъпка до края на октомври от редовната цена в брой и на лизинг.

Слушалките MARSHALL Monitor II ANC обличат легендарния звук в съвременен формат

Слушалките предлагат емблематичния звук на Marshall в съвременен формат, съчетавайки мощно аудио с модерна технология за активно шумопотискане (ANC). Персонализираните 40 мм драйвери осигуряват дълбоки баси и кристално ясни високи честоти. Безжичното възпроизвеждане с включено шумопотискане е до 30 часа и до 45 часа без него, което дава възможност за цяла седмица слушане без презареждане – в офиса, на път или у дома. Благодарение на ергономичния и сгъваем дизайн, слушалките са удобни за пътуване и работа, а вградените контроли позволяват лесно управление на музиката и обажданията. До края на месеца слушалките могат да бъдат закупени в онлайн магазина на Yettel с 40 лв./ 20,45 евро отстъпка от цената в брой или на лизингови вноски.

*Сумата на отстъпката е изчислена за устройство iPhone 16 5G 256GB с план Total Unlimited 400 за две години при покупка онлайн до 31.10.2025 г.

Антон Иванов
