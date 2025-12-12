OpenAI пусна GPT-5.2: Какви са подобренията

Kомпанията OpenAI пусна GPT-5.2 - най-новата версия на своя модел за изкуствен интелект GPT-5 AI, след като конкуренцията в сектора на ИИ продължава да се засилва, предаде агенция "Синхуа".

Повече за новия GPT-5.2

„GPT-5.2 Instant, Thinking и Pro се пускат днес, започвайки с абонаментните планове Plus, Pro, Business и Enterprise. Потребителите на Free и Go ще получат достъп ден по-късно“, написаха от компанията в четвъртък от профила си в социалната платформа X.

Според производителите, новият GPT-5.2 предоставя сериозен набор от подобрения на модела. От компанията добавят, че тя продължава да работи за решаването на известни проблеми като прекомерни откази и закъснения в обработването на информацията, за да направи ИИ моделите си по-полезни и стабилни.

Конкуренцията не спи

Внедряването идва след силното представяне на конкурентите от Google с модела си Gemini 3 AI, представен през ноември. OpenAI представи GPT-5.1 също през ноември.

Наблюдателите отбелязват, че бързата последователност от нови версии подчертава нарастващия конкурентен натиск, пред който е изправена индустрията на изкуствения интелект, допълват от Синхуа.

Вчера американският развлекателен концерн Disney обяви, че ще инвестира 1 млрд. долара в OpenAI и ще лицензира свои популярни герои и интелектуална собственост за генериране на кратки социални видеоклипове чрез платформата Sora.

Източник: БТА