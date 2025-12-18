Подарете емоция, която остава и след празниците, с аудиоаксесоари от Yettel

Коледният месец винаги носи онзи особен уют – светлините по улиците, ароматът на канела и портокал, тиха музика отдалеч и усещането, че всичко е малко по-топло, дори когато въздухът е изпълнен със студ. Именно сега Yettel поднася една от най-приятните изненади за сезона: до 20% отстъпка на безжичните слушалки HUAWEI FreeClip, FreeBuds 6 и FreeBuds SE 4 в периода от 2 до 30 декември. Безжичните слушалки са сред най-желаните подаръци – практични, модерни и полезни във всеки един ден. Но в празничния сезон те носят и своята магия: нищо не създава настроение така, както любимите коледни мелодии, звучащи в ушите ти, докато се разхождаш из украсения град или чакаш за чаша топъл шоколад на коледния базар. Така дори обикновената зимна разходка се превръща в личен празник, а този малък технологичен подарък носи емоция, която остава дълго след като празничните светлини угаснат. Всички аудио продукти на Huawei са съвместими както с Android, така и с iOS устройства, което ги прави универсален подарък – жест, подходящ за всеки, независимо от това какъв телефон използва.

Open-ear слушалките HUAWEI FreeClip са чудесна празнична изненада, която съчетава иновативна технология и стил, а уникалният им C-bridge дизайн стои като малко бижу върху ухото, което деликатно проблясва под шапката сред празничните светлини. Всяка слушалка тежи едва 5.6 грама и използва никелово-титаниева мемори сплав, която се огъва и адаптира към формата на ухото за изключителен комфорт. Акустичното топче и задното „Comfort Bean“ осигуряват стабилност дори при бягане, а двойният магнитен драйвер и системата за обратен звуков канал гарантират чист и плътен звук, който е само за вас – околните не чуват нищо. С до 36 часа живот на батерията с кейса, IP54 защита, жестов контрол през моста и интелигентно разпознаване коя слушалка е лява или дясна, FreeClip са модерни, практични и необичайно красиви. И докато вървиш из украсения град, любимите коледни мелодии звучат в ушите ти, без да те изолират от околната атмосфера.

HUAWEI FreeBuds 6 са от онези празнични подаръци, които впечатляват още при отварянето – както с дизайна си тип „водна капка“, който блести като малък орнамент под коледните светлини, така и с технологиите, които носят истинско премиум аудиопреживяване. Това са първите open-fit слушалки на Huawei с двойна говорителна система, включваща 11-мм двоен магнитен драйвер, подсилен с Bass Turbo 2.0, за бас, който стига до 14 Hz, и ясни високи честоти до 48 kHz. FreeBuds 6 поддържат и предаване без загуби до 2,3 Mbps чрез L2HC 4.0 – качество, което надминава компакт диск и прави празничните мелодии още по-топли и живи. Ергономичната форма е с 12% по-компактна от предишното поколение, лека като перце, изработена с металически отблясъци, които спокойно могат да минат за част от празничната украса. Добави към това новия микрофон с костна проводимост, стабилните разговори дори при вятър от 8 м/сек, интелигентното шумопотискане и универсалната съвместимост с Android, iOS и Windows – и получаваш слушалки, които звучат впечатляващо, изглеждат ефектно и носят настроението на празниците със себе си, където и да отидеш.

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC са празничният подарък, който изглежда малък, но носи огромна стойност – особено за хора, които обичат да слушат музика навсякъде, без прекъсване. Те са ефирни (едва 4.3 грама всяка), с ергономичен дизайн, така че пасват комфортно дори при дълго носене. Техническият списък е впечатляващ – до 50 часа слушане с кейса (или 10 часа само с едно зареждане), три режима на ANC с до 24 dB шумопотискане, триплет микрофони за кристално ясни разговори и стабилна Bluetooth 5.4 връзка, която държи звука и картината в синхрон, независимо дали гледате филм или играете. С мощни драйвери и четири EQ режима, FreeBuds SE 4 ANC предлагат балансиран звук за музика, аудиокниги и подкасти, а рейтингът IP54 ги прави устойчиви на прах и пръски по време на зимни разходки.

В навечерието на празниците, когато търсим онези подаръци, които носят настроение, удобство и малко магия в ежедневието, коледната оферта на Yettel идва точно навреме. Така изборът за подарък става лесен, защото това са практични технологии, които не просто се разопаковат под елхата, а ще се използват през цялата година. И точно в това е чарът на добрия подарък – остава с нас дълго след празниците и прави всеки ден една идея по-удобен и приятен.