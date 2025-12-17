Защо е важно науката да потвърждава климатичните цели на бизнеса?

В ерата на растящите очаквания към бизнеса за реални климатични действия, доверие се печели с независима научна проверка. Science Based Targets initiative (SBTi, Инициатива „Научно обосновани цели”) е единствената международна организация, която валидира дали корпоративните цели са научно обосновани и отговарят на изискванията за ограничаване на глобалното затопляне. Тази оценка стъпва върху секторни анализи за необходимото намаляване на емисиите, в съответствие с целта за ограничение на затоплянето до 1,5°C спрямо Парижкото споразумение.

„Когато една компания получи одобрение от SBTi, това е своеобразен печат на достоверност - знак, че тя не просто говори за намаляване на емисиите, а работи по темата, като следва измерими цели, срокове и отчита прогрес по международно признати стандарти“, подчертава Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България.

Наука и регулации – две страни на една монета

Новата Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) вече изисква от най-големите компании в Европейския съюз да отчитат въглеродния си отпечатък и да разполагат с реалистични и проверими планове за климатична неутралност. Регулаторно изискване те да бъдат валидирани от SBTi засега няма, но именно инициативата задава научния критерий, по който се оценява дали тези планове са достатъчно амбициозни и съобразени с глобалните климатични сценарии. Така CSRD дава рамката за отчетност, а SBTi – научното съдържание и надеждност на целите.

„Макар компаниите да нямат законово задължение за валидиране от SBTi, инвеститорите вече гледат именно това – не дали обещаваш, а дали имаш научно потвърдени цели и последователен план за изпълнението им“, подчертава Колчева.

От ангажимент до реални действия

Пътят към включване в SBTi започва с подаване на официален ангажимент, след което компанията има срок до две години, за да представи конкретни измерими цели за намаляване на емисиите по трите основни обхвата - директни (Обхват 1), свързани с използваната енергия (Обхват 2) и косвени по веригата на стойността (Обхват 3). Процесът включва предоставяне на данни, планове и мерки, които могат да включват електрификация на дейностите, повишаване на енергийната ефективност, преминаване към зелена енергия и работа с ключови доставчици.

Инициативата „Научно обосновани цели” задава ясна траектория за намаляване на емисиите по сектор и извършва независима проверка. Напредъкът се следи ежегодно, а при сериозно отклонение, статутът на валидирани цели може да бъде отнет. „Все повече компании се присъединяват към инициативата, а информацията за прогреса им и дали той отговаря на одобрените планове е публично достъпна за всеки заинтересован“, обяснява Колчева.

Как Yettel допринася за реализирането на научно потвърдените климатични цели

През 2024 г. климатичните цели на e& PPF Telecom Group, в която влиза Yettel България, бяха официално потвърдени от SBTi. Това поставя групата сред компаниите, които вече работят по научно обосновани и глобално признати критерии за декарбонизация. В този контекст групата си поставя цел за 43% намаление на емисиите от Обхват 1 и 2 до 2030 г. (спрямо базовата си 2022 г.) и 25% намаление на голяма част от емисиите по Обхват 3 до 2030 г.

„Одобрението от SBTi ни дава най-високото възможно ниво на достоверност - доказва, че действията ни за намаляване на емисиите са напълно в синхрон с научните сценарии и очакванията към нашия сектор“, подчертава Маргита Колчева.

За Yettel 2024 г. е първата пълна календарна година от действието на дългосрочния договор за зелена електроенергия с Електрохолд Трейд, реализиран в партньорство с CETIN България. Резултатът е 60% намаление на емисиите от Обхват 1 и 2 спрямо базовата 2022 г.

Наред с това Yettel прилага редица мерки за повишаване на енергийната ефективност – преминаване към LED осветление във всички офиси, магазини и склад, внедряване на интелигентна система за енергиен контрол (Building Management System) в централния офис и подмяна на отоплителни и охлаждащи инсталации с по-ефективни решения. „От януари 2025 г. Yettel вече е и официално сертифициран по ISO 50001. Това доказва, че подходът ни, организиран в така наречената система за управление на енергията, действа спрямо международните стандарти, като допълнително засвидетелства и стремежа ни всяка година да подобряваме показателите си“, добавя тя.

Политики и следващи стъпки

В основата на този напредък стои стратегията за устойчиво развитие на Yettel, която очертава посоката на компанията в четирите основни направления – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление. Целите в нея подкрепят и част от Целите на ООН за устойчиво развитие, както и Парижкото споразумение. През 2025 г. компанията също създаде и детайлна Политика за борба с климатичните промени, която включва намаляване на емисиите във всички обхвати и въвежда мерки за адаптация към климатичните рискове още на етап бизнес планиране.

„След валидацията следва реалната работа – изготвяме План за климатичен преход на e& PPF Telecom Group, който ще включва приноса на всяка държава и всяка компания към общата траектория до 2030 г.“, обяснява Колчева. Той е в процес на финализиране и ще определи конкретния принос на всяко дружество в рамките на групата към общите цели за намаляване на емисиите.

За Yettel България това означава продължаване на усилията в трите ключови направления – енергийна ефективност, използване на зелена енергия и работа с доставчици. Компанията вече ангажира основните си партньори, като започва да събира по-подробни данни за въглеродния им отпечатък. „За някои продукти дори изискваме пълна оценка на емисиите спрямо жизнения цикъл на продукта – от производството и транспорта до използването и последващото рециклиране. Това очертава и подхода ни за в бъдеще – да ставаме все по-прецизни и прозрачни в начина, по който измерваме ефекта от нашите решения“, казва тя.

Науката като компас към бъдещето

Инициативата „Научно обосновани цели” превръща устойчивостта в нещо повече от корпоративен ангажимент – в система, основана на наука, данни и отчетност. Защото истинската промяна идва с последователността – с годините, в които всяка компания доказва, че може да съчетава растеж и отговорност. За Yettel това означава не само изпълнение на груповите цели по SBTi, но и ускоряване на мерките за намаляване на емисиите в трите обхвата.