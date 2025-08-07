Над 70% от украинците категорично отхвърлят руския "мирен план"

Последното проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) относно нагласите на украинците сочи, че 76% от тях категорично отхвърлят "мирния план" при условията на Русия, и само 17% са готови да се съгласят с нейните искания. За най-приемлив украинците смятат съвместния мирен план между Европа и Украйна.

По-малка част от анкетираните - 39% са готови да приемат плана на САЩ, като тази цифра се е увеличила от 29% през май (в същото време, както и преди, анкетираните подчертават, че този вариант е труден за тях). А за по-голяма част от украинците (49%), планът на Вашингтон е категорично неприемлив (през май този процент беше 62%).

54% са готови да приемат съвместния план между Европа и Украйна (през май процентът беше 51%). 30% смятат този план за категорично неприемлив (през май - 35%).

Какви са планът на САЩ и съвместният план Украйна-Европа, и условията на Русия?

Русия изисква Украйна значително да намали армията си и да ограничи въоръженията си, както и окончателно да се откаже от членството си в НАТО. Освен това целите Запорожка и Херсонска област и Донбас заедно с градовете Херсон и Запорожие да преминават изцяло под руски контрол, а Украйна официално ги признае за част от Русия и да се откаже от тях. Друго изискване - САЩ и Европа да премахнат всички санкции срещу Русия. Същевременно ако бъдат изпълнени тези изисквания, Москва щяла да приеме членството на Украйна в ЕС.

Планът на САЩ - Русия запазва контрол над окупираните територии, САЩ официално признават Крим за част от Русия. Европейските държави, но не и самите САЩ дават гаранции за сигурност на Украйна. Премахват се всички санкции срещу Русия. Украйна се присъединява към ЕС.

Съвместният план Европа-Украйна - Украйна получава гаранции за сигурност от Европа и САЩ. Русия запазва контрол над окупираните територии, но Украйна и светът не признават официално тези територии за руски. Украйна се присъединява към ЕС. САЩ смекчават санкциите си срещу Русия.

Проучването на КИИС е проведено между 23 юли и 4 август 2025 г. черз интервюта по телефона във всички региони на Украйна, контролирани от украинското правителство. В него са участвали 1022 анкетирани на възраст 18 и повече години.