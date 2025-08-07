Улефос в Норвегия: Малкото градче, което може да реши един от огромните проблеми на Европа (СНИМКИ)

С население от малко над 2 000 души Улефос може и да не изглежда като място, което ще даде отговор на един от големите икономически проблеми на Европа. Но всъщност там се намира най-голямото находище на редкоземни елементи на континента, разказва "Дойче веле".

Тези трудни за придобиване метали са важен компонент за много съвременни технологии - от изтребители до електрически автомобили, от плоски телевизори до цифрови фотоапарати. Всъщност те са толкова важни, че осигуряването на постоянни и сигурни доставки от тях е залегнало в законодателството на Европейския съюз. В момента ЕС не разполага със собствен добив, затова и находището в Улефос може да се окаже ключово.

Опасения за последствия върху околната среда

Неговите съкровища - известни като комплекса "Фен" - лежат на 100 метра под земята, на място, над което са изградени домове и училища. Затова и минната компания REN ("Редкоземни елементи Норвегия") е изправена пред трудна задача.

Жител на Улефос, пожелал анонимност, разказва пред ДВ, че три от местата, които общинският съвет проучва за депа на мините, в момента са езера. "За мен съществуващите езера са почти свещени, като се имат предвид климатичните проблеми, които имаме и ще имаме тепърва. Ако това беше през 1950-те години, когато бях момче, сигурно щях да го разбера. Но сега сме 2025-а и реакцията ми е крайно отрицателна."

Тор Еспен Симонсен, който също е местен, отговаря за връзките с обществеността на REN. Той уверява, че компанията работи усилено, за да успокои всички опасения на хората: "Много от тях се интересуват от проекта, защото се надяват той да създаде заетост, а ние работим за това в тясно сътрудничество с местния бизнес", обяснява Симонсен.

Поне дотук няма обществени протести и възражения от страна на местните власти, които често спъват подобни големи инфраструктурни проекти. Тази подкрепа се обяснява също и с традициите на града.

Минното дело е познато на Улефос

Улефос е една от най-старите индустриални области в Европа - по тези места се добива желязо още от XVII век, а последният рудник е закрит през 1960-те години заради глобализацията и разрастващата се международна търговия.

"Койо е израснал в Улефос знае, че минното дело тук не е приключило. Но още не знаем кога ще бъде възобновено", казва Симонсен. Ако проектът на REN продължи по план, този ден може да е скоро - компанията твърди, че находището съдържа 9 милиона тона редкоземни елементи, което го прави съпоставимо с най-големите действащи мини в Китай и САЩ.

Дружеството се надява да започне добива през 2030 г., но само при положение че експлоатацията на находището няма да промени ежедневието на хората и да се наложат разселвания.

За тази цел REN планира да създаде нещо, което нарича "невидима мина": тръгвайки от място, намиращо се на около 4 километра от центъра на града, ще бъде прокопан дълъг и тесен диагонален тунел, стигащ до сърцето на находището. След това с помощта на автоматични сонди ще бъдат усвоени гигантски участъци от находището с размери 300 на 50 метра. Добитият от тях материал ще се преработва в трошачка, която също ще работи под земята, а след това раздробеният добит материал по конвейерни ленти ще стига до входа на тунела на повърхността, където ще бъде и площадката за същинска преработка.

Как подземният добив ще се отрази на града?

Рискът при този подход е свързан с опасността от свличане на земни маси. Образуващите се при експлоатацията на мината кухи пространства под земята могат да доведат до геоложка нестабилност, какъвто е случаят с най-северния град в Швеция - Кируна. Там в резултат от добива на желязна руда в земята се образуваха пукнатини и деформации, заради което в началото на 2000 г. бе решено градът да бъде преместен - процес, който продължава и в момента. Този лош опит от Швеция не е останал незабелязан в Улефос.

"Има хора, които се страхуват, че къщите им ще пропаднат в земята, ще бъдат погълнати от кратери и всичко ще бъде унищожено. Но усещането ми е, че в този дебат сме стигнали до точката, от която все повече хора започват да гледат позитивно", казва местният жител Ели Ландсдал.

За да избегне същата съдба като тази на Кируна, REN планира да върне около половината от отпадъчния материал обратно в изкопаните ями - заедно със свързващо вещество за укрепване на почвата.

Невидимата мина може да се превърне в ключова за Европа

Ако компанията успее да осъществи намеренията си, това ще бъде голям успех за ЕС, който сега си набавя необходимите му редки суровини основно от Китай - например за възобновяемата енергия, космическата индустрия и отбраната.

Веригите за доставки също са твърдо под китайски контрол, което оставя ЕС на милостта на геополитически напрежения и промени. Това стана ясно през април, когато Пекин наложи контрол върху износа на редкоземни елементи и магнити.

Макар че Норвегия не е част от ЕС, тя е близък съюзник на Общността и поддържа тесни търговски връзки с нея, а зараждащата се европейска верига за доставки на редкоземни метали ще бъде в центъра на дейността на мината в Улефос.

Сигурно ще трябват десетилетия, докато находището в Норвегия започне да покрива около една трета от нуждите на Европа от редкоземни елементи. Но компанията се надява да стартира мини пилотен проект още през следващата година и ако всичко върви по план, Улефос ще стане първият промишлен източник на редкоземни елементи в Европа.

Източник: "Дойче веле"