Пауло Нога си тръгна доброволно от ЦСКА, но въпреки това е прибрал компенсация

Преди дни ЦСКА остана без спортен директор, след като Пауло Нога подаде оставка, а тя веднага бе приета от ръководството на клуба. Португалският специалист обясни своето решение със слабия старт на сезона на „армейците“. Въпреки доброволното си напускане, той е прибрал компенсация от „червените“ - нещо, което не е честа практика в света на футбола. Това разкриха колегите от „Тема спорт“.

Пауло Нога се е договорил с шефовете на ЦСКА

Според информациите Пауло Нога и ръководството на ЦСКА са се договорили той да подаде своята оставка, но при условие, че ще бъде компенсиран за това. Размерът на компенсацията на португалеца не е ясен, както и за каква част от оставащия му договор с клуба той е бил обезщетен. Също така няма информация дали той е получил цялата сума накуп или тя ще му бъде изплатена на траншове.

"Червените" няма да назначат нов спортен директор до края на август

Ръководството на ЦСКА пък продължава да търси нов спортен директор, който да наследи Пауло Нога. В момента шефовете на „червените“ разглеждат няколко кандидатури. Сред спряганите имена личат тези на Стойчо Младенов, Пламен Марков, Бойко Величков и главния скаут на отбора Методи Томанов. Босовете на „армейците“ обаче не бързат с избора си, тъй като не искат да допускат поредна грешка. Най-вероятно до края на месец август ЦСКА няма да назначи нов спортен директор.

