Продавал военни тайни за танковете "Ейбрамс" на руснаците: Знаков арест в САЩ

Американски войник, опитал да продава военни тайни за американските танкове Abrams ("Ейбрамс"), е бил арестуван. Военният е пробвал да влезе в шпионския бизнес и да продаде класифицирана информация за гордостта на американските бронетанкови войски на руските служби, съобщава Stars and Stripes.

22-годишният Тейлър Адам Лий, служил във Форт Блис, се е опитал да предаде на Русия за извършвани с "Ейбрамс" военни операции, както и подробности за устройството на танковете. Той е имал разрешение за достъп до строго класифицирана информация. Лий е обвинен в опит за предаване на информация за националната отбрана на чужд враг и износ на контролирани технически данни без лиценз. Лий е опитал да продаде военни тайни от май насам - при това без да е вербуван като агент от ГРУ. Военният осъществявал комуникация онлайн и говорел как САЩ не били доволни от неговата служба, затова щял да изобличава слабостите им.

Лий е провел лична среща с човек, за когото се смята, че представлява руското правителство, и му предал цифрово устройство за съхранение. В него се съдържат документи и информация за танка Abrams, друга бронирана бойна машина, използвана от американските военни, и бойните им операции. Освен това, Лий е обещал да достави конкретна информация за Abrams на следващата среща.

Във Форт Блис е разположена Първа бронирана дивизия на американската армия.

"Този арест е тревожно напомняне за сериозната заплаха, пред която е изправена американската армия", заяви бригаден генерал Шон Стинчън, командир на Командването за контраразузнаване на армията.

