Държава от Балканите ще криминализира "порнографията за отмъщение"

Сърбия планира да въведе криминално престъпление "порнография с цел отмъщение". Промените са предложени от сръбското правосъдно министерство и ще намерят място в обявените за есента нови изменения в Наказателния кодекс на нашата западна съседка, предава македонската медия "Вечер". Става въпрос за все по-разпространена форма на дигитално насилие. Министър Ненад Вуич подчерта, че тази форма на насилие е все по-често срещана, особено сред непълнолетни.

По думите му този законопроект ще ги защити допълнително, като той отбеляза, че те най-често са жертви, но и извършители на подобно поведение.

Вуич заяви пред Танюг, че правната рамка трябва да бъде адаптирана към съвременните форми на престъпност и социалните промени. "Законите не са неизменни. Те трябва да следват живота и новите форми на заплахи за правата", подчерта министърът.

Сърбия ще се бори срещу насилието между тинейджърите

Обявени са и промени в законите, свързани със защитата на непълнолетните, особено в контекста на насилието между връстници.

„Планират се промени в законите, регулиращи поведението и образователните мерки за деца с поведенчески разстройства, както и засилване на родителската отговорност“, обясни министърът.

Есенната сесия на Народното събрание ще включва и изменения в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния закон, Закона за малолетните и непълнолетните правонарушители, Закона за осигуряване на изпълнението, както и закони, свързани с борбата с домашното насилие и корупцията.

Вуич подчерта, че обявените промени са част от задълженията от плановете за действие в рамките на процеса на присъединяване към Европейския съюз, но също така и отговор на препоръките на международни организации като GRECO (Група държави срещу корупцията) и MONEYVAL (Експертен комитет за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма).

Някои от законовите предложения ще бъдат подложени на нови обществени дебати, докато други ще бъдат допълнително представени на обществеността преди приемането им, така че гражданите да бъдат информирани за всички предстоящи промени.