07 август 2025, 14:01 часа 348 прочитания 0 коментара
Западнонилската треска взима жертви в Италия

Западнонилската треска изглежда взима жертви в Италия, като за италианския регион Лацио е регистрирана шеста жертва на вируса на Западен Нил. Това е 83-годишна жена от Понтиния, която почина днес в болница „Санта Мария Горети“ в Латина вследствие на вируса, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Медията предоставя подробности за случая с починалата пациента. Тя е пристигнала в спешното отделение на 24 юли. Приета е в интензивно отделение в тежко състояние поради множество съпътстващи заболявания и е починала в интензивното отделение. 

Случаите в Италия

Само преди две седмици имаше седем нови случаи на западнонилска треска в регион Лацио, като общият им брой към 25 юли достигна 28.

Западнонилската треска не подмина и Гърция

През последната седмица в Гърция бяха регистрирани три нови случая на вируса на западнонилска треска, който се пренася от комари, с което общият брой на заболелите от началото на лятото нарасна на седем души, съобщи вестник Kathimerini. Един от седемте случая е проследен до Сърбия, пет са от района на Западна Атика, а седмият случай е свързан с пациент в Илия в северозападен Пелопонес. Общо взето всичките ни съседи съобщават за много случаи на западнонилска треска - Сърбия и Румъния. ОЩЕ: Сърбия, Гърция, Румъния докладват много случаи на вид треска, България - не. Защо?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Комари Италия Гърция вирус западнонилска треска
