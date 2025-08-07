Чехия замесена в скандал с потенциално военно оборудване в проруския регион на Молдова

През лятото и есента на миналата година румънските митничари задържат на ГКПП "Албица" десет камиона, натоварени с фибростъкло на стойност над 3 милиона евро. Стоките идват от Беларус и е трябвало да пристигнат в Приднестровието - проруския отцепнически регион на Молдова, който е непризнат от международната общност за самостоятелна административна единица. Румънските власти са подозирали, че товарът може да има военно предназначение, като е възможно да се използва за производството на дронове или друго военно оборудване. Стоката е трябвало да достигне до фабрика в Тираспол, която, както са установили молдовските служители, е способна да произвежда такива продукти. А в схемата се оказва и компания от Чехия - един от големите съюзници на Украйна.

Засегнатите: "Това е колосална лъжа"

Адвокатите на засегнатите дружества твърдят, че всичко това е опасно объркване, и обвиняват румънските власти, че са генерирали загуби от стотици хиляди евро, злоупотребявайки с блокирането на доставките за дружество в Приднестровието.

"Това е колосална лъжа. Някой иска на всяка цена тези продукти да не стигнат до Република Молдова", защитава клиентите си адвокат Драгомир Томашески, нает от страните, участващи в сделката.

Хронологията и ролята на Чехия

Румънската медия Ziarul de Iași събра информация от няколко официални източника, включително от Регионалната митническа дирекция в Яш, която показва как румънската държава се е намесила в ситуация с възможни военни последици във войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Документите не изглеждали съвсем наред, обясняват митническите служители. Освен това имало няколко "аларми", които ги накарали да задържат автомобилите и товара. Първото нещо, което привлякло вниманието им, бил произходът на материалите. Беларус е обект на международни санкции, след като официално помогна на Русия в нейната агресивна война срещу Украйна. Вторият сигнал за тревога е дошъл от властите в Молдова.

Стоките са предназначени за фабрика в Тираспол, столицата на сепаратисткия регион Приднестровие. Тя е собственост на компания, която според източниците на ZDI и документите, с които се е запознала медията, има история на икономически връзки с фирми и участници, на които ЕС и други страни по света са наложили санкции.

"Материалите имат двойно предназначение - гражданско и военно. От военна гледна точка, те биха могли да се използват за производство на безпилотни самолети", казват източниците на ZDI.

Чешкото дружество Labara SRO купува суровината от беларуската компания JSC PSV, която иска да изпрати фибростъклото в Тираспол, в дружеството Moldavizolit, за преработка. Заради блокажа на митницата всеки от участниците търси справедливост. Митничарите са сигурни, че има проблеми със съответните пратки, като подават жалба за фалшификация в прокуратурата. В момента по преписката се води разследване.

На свой ред, дружеството, закупило стъклопласта от Беларус, обвинява румънската държава и нейните органи, че са му причинили икономически загуби. Ziarul de Iași разговаря с адвокатите на защитата (на фирмите от Чехия и Приднестровието), Даниела Ротару и Драгомир Томашески, които твърдят, че всичко е било недоразумение и че всъщност материалите били необходими за асансьори.

"Всичките десет ТИР-а съдържат едни и същи материали - фибростъкло. Производителят е JSC PSV от Беларус. Нашият клиент е чешко дружество, Labara SRO, собственик на стоките от Беларус, които е трябвало да транспортира до Тираспол, до дружеството Moldavizolit. Това е старо предприятие, което прави само асансьори, а с този стъклопласт, казаха клиентите, правят не знам си какви механизми за асансьори", обясниха пред медията Даниела Ротару и Драгомир Томашески.

Moldavizolit е тирасполска компания, за която молдовската служба на Радио "Свободна Европа" писа миналата година, че "преди пълномащабното руско нахлуване в Украйна регистрираният в Русия неѝн филиал и сестринският завод БИЗ в руската Свердловска област са сключили десетки договори с руското министерство на отбраната за доставка на стоки за предприятия от руския военнопромишлен комплекс".

Според същия източник "основният чувствителен товар, който напуска халетата на завода “Молдовазолит", разположен в промишлената зона в северните покрайнини на Тираспол, са пластмаси, използвани за производство на печатни платки. Когато към тях се добавят медни проводници, платките се превръщат в ключови компоненти за производството на всякакъв вид електронно оборудване - от домакински уреди и компютри до оборудване за изтребители и крилати ракети".

Заводът уж е закрит, но пратките продължават

През април 2024 г. заместник министър-председателят на Молдова по въпросите на реинтеграцията Олег Серебрян публично потвърди, че няколко завода на левия бряг на река Днестър вече не получават разрешения за износ "от съображения за сигурност", тъй като произвеждат стоки с двойна употреба. Сред тях е и Moldavizolit. След това работниците са изпратени "в неработоспособност". Решението на Кишинев идва, защото страната не желае да бъде разглеждана като спонсор на агресор във войната, предава TVR Moldova.

Дори след като е обявеното закриване на завода „Молдовазолит“, на митницата в Албица продължават да пристигат пратки с материали, предназначени за приднестровското дружество. Така последните ТИР-ове, спрени от румънските митничари, се появяват на митницата на 25 септември - ден, в който кишиневската преса обявява, че Moldavizolit е закрит - и съответно на 2 и 5 октомври.

"Началото беше поставено с неоснователното обвинение, че фибростъклото може да се използва за дронове, че е компонент на дронове. Принесохме експертизата, направена от единствената институция в Румъния, която може да установи това - института ANCEX. И тази институция, единствената в Румъния, която проверява продукти с двойна употреба, стигна до ясното заключение: то не попада в тарифната класификация, която предвижда продукти с двойна употреба. Така че има само гражданска употреба. Това е тъкан от фибростъкло", казва адвокат Даниела Ротару. Освен това, подчертават адвокатите, именно митницата е поискала тази експертиза.

Адвокатите твърдят също, че всички въпросни доставки са извършени преди забраната за внос от Беларус в резултат на икономическите санкции, наложени от ЕС както на Русия, така и на Минск.

