Столични квартали са без топла вода заради аварии

"Топлофикация-София" съобщи за временно прекъсване на топлоподаването в няколко столични квартала заради аварии. Без топла вода са живущите на ул. "Калина Малина" №1 и бул. "Шипченски проход" №23 в кв. "Гео Милев". Очаква се възстановяване на услугата на 9 август в 9:00 ч. В "Дружба 2" са засегнати блоковете 504, 505 и 506. Топлата вода се очаква да бъде пусната днес до 18:45 ч.

Блоковете от 280 до 291 и ул. "Обиколна" №56 също са без топла вода. Очакваният час за възстановяване е 15:45 ч. днес.

В част от центъра – по ул. "Цар Петър", ул. "Тунджа", ул. "Разслатица" и ул. "Доспат" – също няма топлоподаване. Очаква се услугата да бъде възстановена до 16:00 ч. днес. Още: Спират топлата вода в няколко столични квартала заради профилактика

Още квартали без топла вода

В кв. "Иван Вазов" са засегнати адресите: ул. "Янко Забунов" №1 и №3, ул. "П. Каравелов" №34 и №36, ул. "Бурел" №43, 47, 49–53, 66–68, както и бул. "Витоша" №115–117. Очаква се топлата вода да бъде пусната днес в 19:00 ч.

Без топла вода са и кварталите "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк" и "Красна поляна" 1, 2 и 3. Възстановяването на топлоподаването е предвидено за утре в 8:30 ч.

В "Младост 1", бл. 21, топлата вода ще липсва до 7:30 ч. в петък. Още: Как да възстановим платена сума: "Топлофикация София“ започна изготвянето на общите фактури за сезона

Част от жителите на кв. "Изток", в района между ул. "Райко Алексиев", ул. "Атанас Далчев", бул. "Цариградско шосе" и ул. "Т. Шевченко", също са засегнати. Възстановяване се очаква до 23:59 ч. днес.